Festival do Morango leva sabores e atrações ao Paço de Santo André; veja detalhes

Os amantes de morango terão um fim de semana inteiro para se deliciar no Festival do Morango 2025 do Grande ABC, que acontece nos dias 23 e 24 de agosto, das 12h às 22h, no Paço de Santo André.



O evento, organizado pela Base 2 Eventos, promete uma programação para toda a família, com opções gastronômicas que vão muito além da fruta in natura: doces de morango, churros, chocolate quente e diversas combinações irresistíveis. Para acompanhar, haverá também cervejas artesanais e outras bebidas.



Além da parte culinária, o festival contará com shows ao vivo, espaço kids e será pet friendly, garantindo diversão para todas as idades e a presença dos animais de estimação.



A entrada é gratuita, mas quem quiser pode participar da entrada solidária doando 1kg de alimento não perecível, que será destinado a ações sociais.



Serviço – Festival do Morango 2025

- Data: 23 e 24 de agosto de 2025 (sábado e domingo)

- Horário: 12h às 22h

- Local: Paço Municipal de Santo André – Praça IV Centenário, s/n – Santo André – SP

- Entrada: gratuita ou solidária (1kg de alimento não perecível)