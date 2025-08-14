DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 14 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo Programação

Festival do Morango leva sabores e atrações ao Paço de Santo André; veja detalhes

A entrada é gratuita, mas quem quiser pode participar da entrada solidária doando 1kg de alimento não perecível, que será destinado a ações sociais

Natasha Werneck
14/08/2025 | 17:29
Compartilhar notícia
FOTO: Unsplash
FOTO: Unsplash Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Os amantes de morango terão um fim de semana inteiro para se deliciar no Festival do Morango 2025 do Grande ABC, que acontece nos dias 23 e 24 de agosto, das 12h às 22h, no Paço de Santo André.

O evento, organizado pela Base 2 Eventos, promete uma programação para toda a família, com opções gastronômicas que vão muito além da fruta in natura: doces de morango, churros, chocolate quente e diversas combinações irresistíveis. Para acompanhar, haverá também cervejas artesanais e outras bebidas.

Além da parte culinária, o festival contará com shows ao vivo, espaço kids e será pet friendly, garantindo diversão para todas as idades e a presença dos animais de estimação.

A entrada é gratuita, mas quem quiser pode participar da entrada solidária doando 1kg de alimento não perecível, que será destinado a ações sociais.

Serviço – Festival do Morango 2025

- Data: 23 e 24 de agosto de 2025 (sábado e domingo)

- Horário: 12h às 22h

- Local: Paço Municipal de Santo André – Praça IV Centenário, s/n – Santo André – SP

- Entrada: gratuita ou solidária (1kg de alimento não perecível)


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.