São Bernardo encerra aniversário com 50 mil em show no Paço; veja fotos

As comemorações dos 472 anos de São Bernardo encerraram na noite desta quarta-feira (20) com show de Ana Castela no Paço. Segundo estimativa da Prefeitura, média de 50 mil pessoas curtiram o festejo ao som dos principais sucessos da cantora, entre eles A bruta do Agro, Tropa do Chapelão, Olha Onde Eu tô, Pipoco e Solteiro Forçado. A artista cantou ainda clássicos do sertanejo, como Pensa Em Mim e Eu Não Vou Negar, de Leandro e Leonardo, e a música Superfantástico, do grupo infantil Balão Mágico.

A são-bernardense Jucélia Gomes, 43, que trabalha com manutenção de ar-condicionado, também foi ao evento a pedido de sua filha, Wendy Nicole Gomes, 7, que é fã da sertaneja. “Pedi à minha chefe para sair mais cedo e trazer minha pequena. Estou aqui desde às 14h30 aproveitando bastante. É muito bom ter a oportunidade de estar em um evento como este de graça, pois não teríamos como pagar”, destacou. “Está tudo bem tranquilo, com bastante segurança”, acrescentou Jucélia, que hoje mora em Diadema com a família.

Antes da superestrela, artistas locais também subiram ao palco principal. O Trio Diogo Santana abriu os shows, às 15h. Na sequência, se apresentaram a dupla Piero & Luigi, seguida por Robson & Gabriel. Val Pinheiro, sertaneja que viralizou nas redes sociais com covers de Marília Mendonça, cantou músicas da cantora em apresentação de uma hora que antecedeu o show mais esperado da noite.

Os espetáculos foram promovidos por meio de parceria com a iniciativa privada, sem custo para a Prefeitura. A entrada para o evento foi solidária, com doação de dois quilos de alimentos não perecíveis, que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social. A festa contou ainda com tendas de gastronomia e brincadeiras para as crianças, como pula-pula inflável.





Da passarela

A auxiliar de limpeza de São Bernardo Nadja Maria de Freitas Silva, 44, preferiu não enfrentar a multidão e curtir as apresentações na passarela lateral ao Paço. Ambas as travessias de pedestres no entorno da Prefeitura estavam lotadas por um público que decidiu curtir de longe e do alto. “Tenho claustrofobia, por isso fiquei por aqui, mas estou curtindo muito o show”, disse Nadja, que retornava do trabalho.

Moradores citam afastamento do prefeito