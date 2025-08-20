Desfile Cívico-Militar de 472 anos de São Bernardo reúne grande público e exalta cidadania

O trecho da Rua Marechal Deodoro entre a Rua Frei Gaspar e Avenida Francisco Prestes, em São Bernardo, se transformou, na manhã e começo da tarde desta quarta-feira (20), em espaço dedicado à cidadania. Cerca de 10 mil moradores acompanharam das calçadas o tradicional Desfile Cívico-Militar, realizado para comemorar os 472 anos de São Bernardo e do qual participaram cerca de 5,7 mil pessoas e 167 veículos. O evento começou por volta das 10h30, quando a prefeita Jessica Cormick (Avante) - acompanhada pelo subtenente Renato Francisco de Moraes, do Tiro de Guerra -, embarcou no Jeep Willys ano 1951, para passar as tropas em revista.

No trajeto de ida e volta entre o palanque, montado na altura da Praça da Matriz, e o local onde as tropas se concentravam para o desfile se passaram em torno de 20 minutos. Nesse tempo, a prefeita foi recebida com carinho pelos moradores que tomavam os dois lados das calçadas. Quando retornou ao local da partida, Jessica Cornick fez o discurso de abertura do desfile, no qual incluiu realizações da gestão desde o início do ano, nas áreas de Educação, Saúde, Segurança e Infraestrutura, entre outras. No palanque, esteve acompanhada pelo marido, Éder Munhoz, secretários e vereadores.

“Várias ações têm sido implantadas pelo governo em nossa cidade, desde o início do ano, para melhorar cada vez mais a qualidade de vida da nossa população. São Bernardo não para mais, é uma cidade em evolução, para estar cada vez mais à altura do povo que trabalha, batalha e que não desiste nunca. E para comemorar esse momento tão importante para todos nós, declaro aberto o desfile em comemoração aos 472 anos de São Bernardo. Obrigada pelo carinho, pelo apoio”, declarou a prefeita Jessica Cormick.

Antes, ela participou da tradicional missa de bênção à cidade, que começou às 8h30 e atraiu dezenas de fiéis, que lotaram a Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem (Igreja Matriz). Na saída, já na praça, Jessica Cormick concedeu entrevista coletiva. “É uma grande responsabilidade conduzir uma cidade do tamanho de São Bernardo. Nosso plano é trabalhar para não deixar faltar nada na cidade e entregar resultados. Mas hoje é dia de festa, aniversário de São Bernardo, e a população merece festejar e comemorar junto com a cidade, que completa 472 anos de uma história de lutas, vitórias e desenvolvimento pela força do seu povo”, disse a chefe do Executivo.

DESFILE

A primeira parte envolveu agentes e veículos do 8° Pelotão da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal, Polícia Rodoviária, Polícia Ambiental, Polícia Civil, do 8º Grupamento do Corpo de Bombeiros e atiradores do Tiro de Guerra. A segunda etapa, o desfile civil a pé, reuniu aproximadamente 2.300 estudantes de 24 escolas, sendo 15 municipais, seis estaduais e três particulares, além dos 20 estudantes da rede pública do município que ficaram 30 dias na Irlanda beneficiados pelo Conecta São Bernardo, programa de intercâmbio internacional gratuito criado nesta gestão.

Também participaram bombeiros civis e voluntários, integrantes de sete grupos de Escoteiros, dos clubes Desbravadores e Aventureiros de São Bernardo, além de secretarias municipais, com destaque para as de Saúde, com cerca de 561 representantes, e Esporte e Lazer, com 527. A Banda São José, que executou os hinos Nacional e de São Bernardo, fanfarras e algumas apresentações, como de ginástica, patins e bike, chamaram a atenção das autoridades e público.

Luís Fernando Lopes, desde 2021 dono do Jeep que transportou a prefeita, aguardava o momento da partida quando disse que participaria pela primeira vez do desfile em São Bernardo, e que a incumbência de levar a prefeita “é uma honra que nem imaginava”. Lembrou que comprou o veículo, semelhante aos usados pelo Exército brasileiro, porque a nora era apaixonada por Jeep – morreu acometida por um câncer – e não escondeu a emoção quando foi informado que seria homenageado com a medalha do aniversário de São Bernardo.

“Nossa, não acredito, porque para mim já é motivo de orgulho estar aqui, poder participar dessa festa cívica e ainda por cima levar a prefeita. Acho que é uma honra para todo brasileiro poder participar de um desfile cívico-militar. E a cidade é uma pequena pátria, e nós temos que honrar as nossas pessoas, autoridades, porque, afinal de contas, nenhuma autoridade é colocada se não for por Deus e pelo voto do povo, que é soberano”, relatou.