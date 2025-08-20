DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 20 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Aniversário

Público lota Paço de São Bernardo para ver show de Ana Castela

Fenômeno do agronejo encerra programação musical, que reuniu milhares de pessoas ao longo do dia

Renan Soares
 Tatiane Pamboukian
20/08/2025 | 19:26
Compartilhar notícia
FOTO: Denis Maciel/DGABC
FOTO: Denis Maciel/DGABC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Atualizada ás 20h25

A festa de 472 anos de São Bernardo, realizada nesta quarta-feira (20), tem como grande atração o show de Ana Castela. Conhecida como “boiadeira” e fenômeno do agronejo, a cantora encerra a programação musical no Paço, onde uma multidão já se concentrou para acompanhar sucessos como Pipoco, Nosso Quadro e Solteiro Forçado. Prevista para às 19h, a apresentação começou com uma hora de atraso, às 20h.

Como comparação, no Dia do Trabalhador, em 1º de maio de 2025, o Paço Municipal recebeu cerca de 70 mil pessoas para o show de MC Hariel, que contou com a participação especial do atacante Memphis Depay, do Corinthians. Na ocasião, o Diário destacou que “a multidão que lotava o Paço” acompanhou empolgada a performance do jogador ao lado do funkeiro. O público desta quarta-feira é considerado de dimensão semelhante.

A auxiliar de limpeza são-bernardense Amanda Bruno Souza, 31 anos, chegou com as filhas, as gêmeas de 9 anos Alana e Agnes Souza. "Elas são muito fãs da Ana Castela. Vim por causa delas. Chegamos 16h para pegar lugar na frente", conta a mãe, curtindo o som na primeira fileira da plateia que lotou o Paço.

A agenda de apresentações no Paço começou às 15h, com o Trio Diogo Santana. Em seguida, se apresentaram a dupla Piero & Luigi, depois Robson & Gabriel, às 17h, e Val Pinheiro, às 18h. Os espetáculos foram promovidos em parceria com a iniciativa privada, sem custos para a Prefeitura.

Além da programação cultural no Paço, a cidade também celebrou com eventos tradicionais. As comemorações começaram às 8h30, com missa na Igreja Matriz. Logo depois, às 9h30, ocorreu o Desfile Cívico de Aniversário, na Rua Marechal Deodoro, no Centro, com participação de estudantes, forças de segurança e outras entidades do município.

LEIA TAMBÉM:

Val Pinheiro agita o público em festa de aniversário de São Bernardo


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.