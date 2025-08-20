Público lota Paço de São Bernardo para ver show de Ana Castela

Atualizada ás 20h25

A festa de 472 anos de São Bernardo, realizada nesta quarta-feira (20), tem como grande atração o show de Ana Castela. Conhecida como “boiadeira” e fenômeno do agronejo, a cantora encerra a programação musical no Paço, onde uma multidão já se concentrou para acompanhar sucessos como Pipoco, Nosso Quadro e Solteiro Forçado. Prevista para às 19h, a apresentação começou com uma hora de atraso, às 20h.

Como comparação, no Dia do Trabalhador, em 1º de maio de 2025, o Paço Municipal recebeu cerca de 70 mil pessoas para o show de MC Hariel, que contou com a participação especial do atacante Memphis Depay, do Corinthians. Na ocasião, o Diário destacou que “a multidão que lotava o Paço” acompanhou empolgada a performance do jogador ao lado do funkeiro. O público desta quarta-feira é considerado de dimensão semelhante.

A auxiliar de limpeza são-bernardense Amanda Bruno Souza, 31 anos, chegou com as filhas, as gêmeas de 9 anos Alana e Agnes Souza. "Elas são muito fãs da Ana Castela. Vim por causa delas. Chegamos 16h para pegar lugar na frente", conta a mãe, curtindo o som na primeira fileira da plateia que lotou o Paço.

A agenda de apresentações no Paço começou às 15h, com o Trio Diogo Santana. Em seguida, se apresentaram a dupla Piero & Luigi, depois Robson & Gabriel, às 17h, e Val Pinheiro, às 18h. Os espetáculos foram promovidos em parceria com a iniciativa privada, sem custos para a Prefeitura.

Além da programação cultural no Paço, a cidade também celebrou com eventos tradicionais. As comemorações começaram às 8h30, com missa na Igreja Matriz. Logo depois, às 9h30, ocorreu o Desfile Cívico de Aniversário, na Rua Marechal Deodoro, no Centro, com participação de estudantes, forças de segurança e outras entidades do município.

