DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 20 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo No aguardo da 'boiadera'

Val Pinheiro agita o público em festa de aniversário de São Bernardo

Conhecida pelos covers de Marília Mendonça, sertaneja antecede show de Ana Castela, o mais esperado da comemoração dos 472 anos da cidade

Tatiane Pamboukian
20/08/2025 | 19:05
Compartilhar notícia
FOTO: Denis Maciel/DGABC
FOTO: Denis Maciel/DGABC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A cantora sertaneja Val Pinheiro, que viralizou nas redes sociais com interpretações de sucessos de Marília Mendonça, subiu ao palco e alegrou o público durante a festa de aniversário de 472 anos de São Bernardo, realizada nesta quarta-feira (20), no Paço Municipal.

Na sequência, acontece o show mais aguardado da noite: Ana Castela encerra oficialmente as comemorações do município.

Moradora de Diadema e natural de São Bernardo, Jucélia Gomes, 43 anos, que trabalha com manutenção de ar-condicionado, foi ao evento acompanhada da filha, Wendy Nicole Gomes, 7 anos, fã da cantora sertaneja.

“Pedi para minha patroa para sair mais cedo e trazer minha pequena. Estou aqui desde as 14h30 curtindo muito. É muito bom ter a oportunidade de participar de um evento como este de graça, pois não teríamos como pagar”, contou. “Está tudo bem tranquilo, com bastante segurança”, acrescentou.

A entrada para a festa é solidária: o público deve doar dois quilos de alimentos não perecíveis, que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social.

LEIA TAMBÉM:

Veja a programação completa do aniversário de São Bernardo


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.