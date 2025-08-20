Val Pinheiro agita o público em festa de aniversário de São Bernardo

A cantora sertaneja Val Pinheiro, que viralizou nas redes sociais com interpretações de sucessos de Marília Mendonça, subiu ao palco e alegrou o público durante a festa de aniversário de 472 anos de São Bernardo, realizada nesta quarta-feira (20), no Paço Municipal.

Na sequência, acontece o show mais aguardado da noite: Ana Castela encerra oficialmente as comemorações do município.

Moradora de Diadema e natural de São Bernardo, Jucélia Gomes, 43 anos, que trabalha com manutenção de ar-condicionado, foi ao evento acompanhada da filha, Wendy Nicole Gomes, 7 anos, fã da cantora sertaneja.

“Pedi para minha patroa para sair mais cedo e trazer minha pequena. Estou aqui desde as 14h30 curtindo muito. É muito bom ter a oportunidade de participar de um evento como este de graça, pois não teríamos como pagar”, contou. “Está tudo bem tranquilo, com bastante segurança”, acrescentou.

A entrada para a festa é solidária: o público deve doar dois quilos de alimentos não perecíveis, que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social.

