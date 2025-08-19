Veja a programação completa do aniversário de São Bernardo

São Bernardo terá nesta quarta-feira (20) um dia movimentado por eventos tradicionais para comemorar os 472 anos do município, que começam às 8h30 com missa na Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem (a Igreja Matriz), seguida de Desfile Cívico-Militar que terá na Rua Marechal Deodoro em torno de 5,7 mil pessoas e 167 veículos, a partir das 10h.

O esperado show de aniversário mais uma vez será realizado na Esplanada do Paço. Custeado pela iniciativa privada, o evento começa às 14h, com apresentações de artistas locais, e previsão de que a grande atração da noite, a cantora sertaneja Ana Castela, suba ao palco para fazer o encerramento da festa a partir das 19h. A entrada para o evento será solidária, com doação de dois quilos de alimentos não-perecíveis, que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Logo após a tradicional missa de bênção à cidade, a prefeita Jessica Cormick (Avante) se dirige à Rua Marechal Deodoro para passar as tropas em revista, a bordo do Jeep Willys ano 1951, customizado. Ela será acompanhada pelo subtenente Renato Francisco de Moraes, do Tiro de Guerra. Serão entregues medalhas comemorativas do aniversário da cidade e a Banda São José vai executar os hinos Nacional e de São Bernardo.

LEIA TAMBÉM:

Veja horário da apresentação de Ana Castela no aniversário de São Bernardo



“Mais do que uma homenagem ao município, a programação para comemorar os 472 anos de São Bernardo é uma celebração a todos os moradores, que ajudaram e têm nos ajudado a construir, a fazer da nossa cidade um lugar mais inclusivo, humano, desenvolvido e feliz", afirmou a prefeita. "A gente sabe que muito ainda tem de ser feito, mas temos a certeza de que São Bernardo avançou muito neste ano", completou.

A primeira parte do desfile envolverá agentes e veículos do 8° Pelotão da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal, Polícia Rodoviária, Polícia Ambiental, Polícia Civil, do 8º Grupamento do Corpo de Bombeiros e 205 atiradores do Tiro de Guerra. A segunda etapa, o desfile civil a pé, terá a participação de aproximadamente 2.300 estudantes de 24 escolas, sendo 15 municipais, seis estaduais e três particulares, além dos estudantes contemplados no programa Conecta São Bernardo, que passaram um mês em intercâmbio na Irlanda, em julho.

Também estarão presentes integrantes de sete grupos de Escoteiros, dos clubes Desbravadores (250 membros) e Aventureiros (93) de São Bernardo, além de Secretarias Municipais, com destaque para as de Saúde, que terá 561 representantes, e Esporte e Lazer, com 527.