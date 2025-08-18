DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 18 de Agosto de 2025

Cultura & Lazer Titulo Festividades

Veja horário da apresentação de Ana Castela no aniversário de São Bernardo

Cantora é a principal atração da festa de 472 anos da cidade; programação musical começa às 15h

Renan Soares
18/08/2025 | 18:34
FOTO: Reprodução/Redes Sociais
FOTO: Reprodução/Redes Sociais


A festa de 472 anos de São Bernardo terá como grande destaque o show de Ana Castela, marcado para as 19h desta quarta-feira (20). A cantora, conhecida como “boiadeira” e fenômeno do agronejo, encerra a programação musical da celebração e promete atrair uma multidão com sucessos como Pipoco, Nosso Quadro e Solteiro Forçado. O acesso para o evento será solidário – com a doação de 2 kg de alimentos não-perecíveis.

A agenda de apresentações terá início às 15h, com o Trio Diogo Santana abrindo o palco. Na sequência, sobe ao palco a dupla Piero & Luigi, seguida por Robson & Miguel, às 17h, e por Val Pinheiro, às 18h. O encerramento fica por conta de Ana Castela, que fará o show principal da noite. Os espetáculos serão promovidos por meio de parceria com a iniciativa privada, com custo zero para a Prefeitura.

Além das apresentações culturais do Paço Municipal, a cidade terá, nesta quarta-feira, eventos tradicionais. As celebrações terão início às 8h30, com missa na Igreja Matriz. Na sequência, às 9h30, estudantes do município, forças de segurança, entre outros, participam do Desfile Cívico de aniversário, na Rua Marechal Deodoro, Centro.

