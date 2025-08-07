Show da cantora Ana Castela em São Bernardo terá entrada solidária

São Bernardo celebra os 472 anos de história em grande estilo e com olhar social. No dia do aniversário, 20 de agosto, Ana Castela será o show de destaque, a partir das 19h, na Esplanada do Paço Municipal (Praça Samuel Sabatini, 50, Centro). Para curtir os sucessos da cantora sertaneja, a entrada será solidária, com a doação de 2kg de alimentos não perecíveis.

Os donativos serão encaminhados para o Fundo Social de Solidariedade e atenderá famílias em situação de vulnerabilidade do município.

Antes da apresentação de Ana Castela, artistas da cidade sobem ao palco do Paço. “Temos um mês repleto de entregas para São Bernardo. O show de aniversário, tradicional, faz parte de um calendário intenso de atividades culturais, esportivas, de lazer, entre tantas outras conquistas para os moradores. E o melhor: Ana Castela vem à nossa cidade com custo zero para o município, em mais uma parceria com a iniciativa privada”, destacou o prefeito Marcelo Lima (Podemos).

O evento do dia 20 de agosto terá, ainda, tendas de gastronomia e praça de alimentação para receber os visitantes.

