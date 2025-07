Signos: veja horóscopo desta quinta-feira (24) para Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo nesta quinta-feira, dia 24 de julho de 2025, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

O dia começa devagar mas à tarde sua disposição dispara e a vitalidade reina! O trabalho reconhece seu talento e dedicação, trazendo benefícios palpáveis. Deliciosas surpresas aguardam, suas relações pessoais e amorosas estendem um tapete vermelho para você. Cuidado à noite se estiver em um relacionamento, instabilidades podem surgir.

Cor: VERDE

Palpite: 42, 17, 26

Você começa o dia com energia, correndo atrás de seus objetivos! Aproveite o estímulo inicial para colocar planos em prática. Mas lembre-se: o ritmo diminui após o almoço, portanto, organização e foco são essenciais. Administre bem seus recursos e cuide-se! No amor, prepara-se para uma montanha-russa de emoções.

Cor: VIOLETA

Palpite: 23, 13, 31

LEIA TAMBÉM:

Horóscopo: previsão dos signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer desta quinta-feira (24)



Veja horóscopo desta quinta-feira (24) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes



Hora de ligar a antena nos seus objetivos, você está no caminho para realizá-los! Assuma o palco na carreira com sua criatividade e inspiração. Você encontrará apoio, lealdade e fará amizades gratificantes. O amor está no ar, mas se está solteiro, pode se apaixonar por alguém que combina com sua vibe.

Cor: CINZA

Palpite: 56, 27, 47

Prepare-se para vitórias, pois a Lua Nova sobe ao alto do seu horóscopo! Com talento e disposição, o destaque profissional e financeiro é seu. Arrase nos contatinhos com seu carisma e impulsione planos amorosos. Cuidado apenas com picuinhas familiares à tarde.

Cor: MAGENTA

Palpite: 54, 09, 57