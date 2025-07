Horóscopo: previsão dos signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer desta quinta-feira (24)

O que os astros reservam para você nesta quinta-feira, dia 24 de julho de 2025? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

A Lua começa a brilhar no setor mais positivo do seu Horóscopo e entra na fase Nova, trazendo vibes superestimulantes para você consagrar conquistas. Hoje o trabalho deve ganhar proteção extra e logo você vai ver a cor do dinheiro, ainda mais se explorar seus dons e talentos para negociar e faturar. Agora, as melhores indicações estão reservadas para a sua vida amorosa e você pode aguardar grandes alegrias no romance

Cor: PRETO

Palpite: 24, 59, 04

Os assuntos domésticos vão dominar a cena nesta quinta e as estrelas espalham boas energias, garantindo um período de ótima integração com os parentes. O momento é indicado para tratar de assuntos que influenciam o orçamento familiar, quitar contas fixas da casa e resolver pendências financeiras. Na paixão, os laços de amor vão se fortalecer com o xodó, enquanto na paquera um reencontro pode mexer bastante com as suas emoções.

Cor: AMARELO

Palpite: 03, 21, 36

LEIA TAMBÉM:

Signos: veja horóscopo desta quinta-feira (24) para Leão, Virgem, Libra e Escorpião



Veja horóscopo desta quinta-feira (24) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes



A Lua muda de fase e signo nesta quinta e avisa que chegou a hora de tirar mais proveito das suas ideias criativas e da sia comunicação empoderada para se destacar, meu cristalzinho! Hoje as qualidades típicas do seu signo estarão mais evidentes e você dará um show de bola em suas atividades. Vai contagiar os colegas, saberá impressionar a chefia e tem tudo para ampliar sua clientela, se lida com o público. No romance, vai se entender com seu amorzinho até pela troca de olhares.

Cor: AZUL-MARINHO

Palpite: 24, 44, 08

Prepare-se para um dia de fortuna com a Lua Nova na sua Casa da Fortuna! Hoje é o dia para apostar em suas habilidades e ideias engenhosas. No trabalho, espere produtividade e sucesso. No amor, busque segurança emocional e evite cobranças excessivas. Uma pitada de ciúmes pode apimentar o romance.

Cor: CREME

Palpite: 33, 50, 05