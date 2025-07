Veja horóscopo desta quinta-feira (24) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo nesta quinta-feira, dia 24 de julho de 2025, e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Hoje é dia de sair da zona de conforto e expandir horizontes! Invista em seus conhecimentos e prepare-se para surpresas gratas que podem mexer com seu coração. Envolva-se com coisas novas e veja sua realização pessoal brilhar. Só lembre: tenha paciência e evite ser precipitado.

Cor: AZUL-CLARO

Palpite: 38, 18, 27

Hoje, você tem a oportunidade de resolver antigos problemas financeiros com a ajuda de pessoas próximas. Não tenha pressa, confie em seu pulso firme e vá atrás dos seus objetivos. Além disso, note a intensificação de sua vida amorosa e sexual, com momentos íntimos vibrantes e desejos à flor da pele, tanto no romance quanto na paquera

Cor: ROXO

Palpite: 18, 21, 30

Prepare-se para um dia incrível! Novas amizades e contatos próximos, com o amor protegido pelos astros. Seu charme será enorme e um namoro promissor pode estar à vista. Grande união no romance e chances de destaque no trabalho - especialmente nas áreas criativas. Lembre-se de ser diplomático à tarde para um dia verdadeiramente glorioso!

Cor: PINK

Palpite: 32, 33, 31

O momento é ideal para focar no trabalho, se dedicar mais em suas atividades e mostrar pra chefia do que é capaz. Seu rendimento deve surpreender no serviço. Também vai contar com muita criatividade e ótimas ideias para incrementar seus ganhos ou realizar negociações vantajosas, só procure ser mais zelosa com a saúde. Nos assuntos do coração, pode pintar um clima com alguém que encontra sempre. A relação a dois estará mais prestativa

Cor: VERDE

Palpite: 32, 22, 40