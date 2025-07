Diálogo pela indústria

A indústria paulista, especialmente a voltada à exportação para os Estados Unidos, enfrenta cenário desafiador com a iminente entrada em vigor de sobretaxa de 50% a produtos brasileiros, anunciada pelo presidente norte-americano Donald Trump e prevista para começar a valer a partir de 1º de agosto. Com 33% das exportações brasileiras para os EUA saindo de São Paulo, os efeitos potenciais são significativos, atingindo em cheio cadeias produtivas estratégicas. Nesse contexto, ganha relevo a articulação entre o prefeito de Santo André, Gilvan Ferreira (PSDB), e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), voltada à construção de medidas práticas para atenuar as perdas previstas.

O pacote de R$ 200 milhões anunciado pelo Palácio dos Bandeirantes, em forma de crédito com juros subsidiados, vem ao encontro de solicitação feita por Gilvan Ferreira na semana passada. A medida busca fornecer fôlego às empresas que exportam para o mercado norte-americano, como as dos setores de pneus, plásticos, petroquímicos e cobre, que já projetam cortes expressivos de empregos com a vigência do tarifaço. Ao lado de representantes empresariais, o prefeito levou ao governador propostas que envolvem ajustes na política tributária estadual, incluindo redutores de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), com o objetivo de mitigar perdas e sustentar a atividade.

No momento em que o governo federal mantém indefinição sobre a resposta diplomática ao tarifaço, a ação integrada entre Santo André e Estado é sinal de maturidade administrativa. Ao focar em soluções como linhas de crédito, Gilvan e Tarcísio evitam a retórica conflitiva e apostam em medidas que possam trazer algum alívio imediato. O gesto reforça a importância de articulações regionais diante de impasses externos e serve de exemplo de como o poder público pode agir com rapidez diante de situações que colocam em risco a atividade econômica. Em momentos de incerteza global, a defesa da indústria paulista exige disposição para agir, ouvir e propor, como demonstrado nesse esforço conjunto.