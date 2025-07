Festival de Inverno de Paranapiacaba: veja a programação do segundo fim de semana

O segundo fim de semana do Festival de Inverno de Paranapiacaba promete uma maratona cultural com dezenas de atrações gratuitas espalhadas por diversos palcos e espaços da vila inglesa, em Santo André. Nos dias 26 e 27 de julho, o público poderá curtir música ao vivo, espetáculos circenses, sessões de cinema, contações de histórias e oficinas, com destaque para a diversidade de gêneros e linguagens.



No sábado (26), o Palco Mercado recebe shows que vão do jazz ao samba e à MPB, com nomes como Dino Barioni Quarteto, Wiliam Partideiro e RenanRenan & Os Amanticidas. Na Rua Direita, o destaque é o hip hop com Leandro Segredo, Arnaldo Tifu e o grupo Candombanda, que mistura soul, rap e religiosidade afro-brasileira.



Espaços como o Viradouro e o itinerante oferecem espetáculos de teatro, capoeira e música pelas ruas da vila, enquanto a Biblioteca recebe a pesquisadora Irene Tanabe para uma conversa sobre memória e identidade. O Cine Lyra, por sua vez, apresenta a tradicional Feira Livre do Vinil, além de sessões de curtas e documentários produzidos por jovens e coletivos da região.



Já no domingo (27), a programação musical segue forte. O Palco Mercado terá Sue Cavalcante com seu forró poético, Tom Sapiranga, a banda Abacaxepa e o grupo Samba de Agbará, que encerra o dia com o show “Mulheres no Samba: não nos deixei esquecer jamais”. Na Rua Direita, o hip hop segue com Pretologia e Pânico X, além do indie rock de Polly Noise e The Cracks e o tecnobrega irreverente de Vrá.



Para as crianças e famílias, o domingo reserva atrações lúdicas no Viradouro, como Cotonete Maria, Paula Knoll e o Circo Caramba. No espaço itinerante, a música invade as ruas com a Máfia do Jazz, enquanto o Cine Lyra exibe o documentário “Punks do ABC” e curtas selecionados em parceria com o Festival do Minuto e o Pontos MIS.

Confira a programação:

Sábado – 26/07/2025



Palco Mercado



11h – Banda SECI



13h – Dino Barioni | Show Dino Barioni Quarteto (Jazz)



15h – Wiliam Partideiro | Show Samba, Trajetória e Fé (Samba)



17h – Os Amanticidas | show RenanRenan & Os Amanticidas (MPB)



Palco Rua Direita



12h – Candombanda | Show Louvor de Terreiro (Soul/Rap)



14h – Leandro Segredo | 20 anos de HipHop (Hip Hop)



16h – Arnaldo Tifu | Show RAPaladares os sabores das rimas (Hip Hop)



18h – Passarinho e o Sistema Brega de Som (Brega/Reggae)



Viradouro



13h – Grupo Gingaê Camará | A Capoeira do Século XVII ao Século XXI



15h – Trupe Tangará | Espetáculo Caras com Caretas



17h – Família Cotelê | Espetáculo Entre Costura



Biblioteca



14h – Irene Tanabe | Dobras da Memória, Desdobramentos da Vila



Itinerante (Saída do Coreto)



12h – Cia. RodaViva de Teatro| Realejo Poético: Trilhos e Trilhas



15h – Cia. Atitude | Kombi no Circo



16h – Coletivo (a)gente | Musicleta



Coreto



14h – Aula Aberta ELT: Vivência Livre em Oralidades musicais. Orientadora: Uma Pessoa



Cine Lyra



11h às 18h – Feira Livre do Vinil



Programação Escola Livre de Cinema e Vídeo:



11h às 18h – Set de Cinema: instalação Instagramável (Foyer)



13h – Curtas Infantis de animação DIA sessão 1 | Parceria DIA – Dia Internacional Animação



14h – Curtas da ELCV – Programa 2 | Escuro, Monstra do Armário e Amor só de Mãe



17h30 – Documentário ‘Eneas – A Vida na Enésima Potência’

Domingo – 27/07/2025



Palco Mercado



11h – Sue Cavalcante | Show Balaio de Mim (Forró)



13h – Tom Sapiranga | Show 20 Anos na Estrada (MPB)



15h – Abacaxepa (MPB)



17h – Samba de Agbará | Show Mulheres no Samba: não nos deixei esquecer jamais



Palco Rua Direita



12h – Pretologia | Show Soul Preto, Soul Funk (Hip Hop)



14h – Pânico X | Show Batuquebrada (Rock/Hip Hop)



16h – Polly Noise e The Cracks | (Indie Rock)



18h – Vrá | Show Bregazona (Tecnobrega)



Viradouro



13h – Paula Knoll | Primeiras Trilhas (Contação de histórias)



15h – Cotonete Maria | A Bandinha da Cotonete Maria (Circo)



17h – Circo Caramba | A Banda do Jerônico: uma banda inusitada de um homem só (Circo)



Biblioteca



14h – Cia. Os Rouxinóis | Contos do Bardo Beedle (Contação de histórias)



Itinerante



12h – Cia. Doispralá Doispracá |Realejo de Histórias



16h – Máfia do Jazz | Máfia do Jazz pelas ruas de Paranapiacaba



Cine Lyra



11h às 18h – Feira Livre do Vinil



Programação Escola Livre de Cinema e Vídeo:



11h às 18h – Set de Cinema: instalação Instagramável (Foyer)



13h – Sessão de Filmes Festival do Minuto | Parceria Festival do Minuto



14h – Sessão de Pontos MIS: Curta ‘Projeta Quebrada’ | Parceria Pontos MIS



15h – Sessão Curtas ABC: ‘Criança Viva’



16h – Sessão Curtas ABC: ‘Jerônimo’



17h – Documentário ‘Punks do ABC’