Veja resumo do primeiro fim de semana do Festival de Inverno de Paranapiacaba

O primeiro fim de semana do 24º FIP (Festival de Inverno de Paranapiacaba) ficou marcado pelo frio e sol típicos desta estação, mas com um grande calor humano, proporcionado por cerca de 50 atrações culturais e gastronômicas e pelo envolvimento de milhares de pessoas, que vieram de várias cidades para curtirem o maior evento da Prefeitura de Santo André.

“Vamos investir e potencializar cada vez mais a nossa vila inglesa, consolidando-a como o principal destino turístico e cultural da nossa cidade. O segundo fim de semana do Festival de Inverno de Paranapiacaba também terá uma programação diversa e muito especial para todos os públicos”, afirma o prefeito Gilvan Ferreira.

Na abertura do FIP, os moradores ganharam um presente que entrará para a extensa lista de espaços que contam e preservam a história da vila: o Gabinete Histórico. Localizado na sede administrativa da Subprefeitura de Paranapiacaba e Parque Andreense, o local possui mobiliário e itens da época da construção da ferrovia Santos-Jundiaí pela São Paulo Railway Company, na segunda metade do século XIX até o século XX.

Entre as apresentações musicais do sábado (19), um dos destaques da programação foi a cantora, guitarrista e compositora Érika Martins, com o Show Vênus. Ela é conhecida pela trajetória de sucesso no rock e no MPB, conquistando projeção com a banda Penélope.

O público ainda curtiu outros gêneros, como blues, em apresentações de Big Chico e de Pepe Bueno & Os Estranhos; jazz, com Flavia K; e reggae, sob o comando de Denise D’Paula.

No domingo (20), o forró ficou por conta de Luarada Brasileira. Para quem gosta de MPB, as canções puderam ser revividas pelo grupo Balanço de Varanda, em homenagem a Elizeth Cardoso e Cyro Monteiro; e por Claudia Castelo Branco, com o Show Viva Sivuca. Houve ainda apresentações de músicas dos gêneros indie, soul, metal e punk.

Após um ano da sua reinauguração, o Cine Lyra, o segundo cinema construído no Brasil, em 1903, recebeu diversas sessões – sendo a maioria da Escola Livre de Cinema e Vídeo, a Feira Livre do Vinil e a apresentação do projeto Futuração, que emocionou o público com crianças e jovens violinistas e violoncelistas. Os músicos tomaram a rua da Subprefeitura, ecoando ainda mais o som e chamando a atenção dos visitantes.

Entre as diversões da criançada, estavam atividades circenses, contações de história, rodas de conversa e cantadas, oficinas de arte, brincadeiras e brinquedos populares.

Há ainda quem se aventurou com os monitores nas trilhas do Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba, quem aproveitou as exposições de produtos artesanais ou a gastronomia criativa, principalmente nas dependências do Antigo Mercado, com a variedade de produtos à base de cambuci, fruta exótica típica da Mata Atlântica que possui grande importância ecológica e cultural.

As ruas da vila também foram tomadas pelas atividades itinerantes. Teve desfile de bonecões, bloco com As Mulheres do ABC e maracatu, com Baque CT.

O espaço “Viradouro” foi tomado pela Ocupação Cultural Amigos do Saci, com o coletivo ARCA (Associação Ribeirãopirense de Cidadãos Artistas), agitando os participantes com oficinas de arte, histórias e rodas de conversa.

A programação do Festival de Inverno segue no próximo fim de semana (26 e 27), com outras atrações culturais e gastronômicas. Mais informações podem ser consultadas no site exclusivo do FIP: www3.santoandre.sp.gov.br/fip/