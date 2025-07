Em Paranapiacaba, novo espaço convida ao passado

O 24º FIP (Festival de Inverno de Paranapiacaba) começou ontem e continua hoje com muitas atrações culturais, variedade gastronômica e a inauguração de mais um espaço que preserva a memória da vila inglesa: o Gabinete Histórico. O primeiro dia da maior festa a céu aberto de Santo André ainda foi marcado por avanços nas obras de restauração do Clube União Lyra Serrano.

“O Festival de Inverno de Paranapiacaba é uma oportunidade de curtir muitas atrações culturais e gastronomia variada, além de aproveitar o charme da vila inglesa com toda a família”, convidou o prefeito Gilvan Ferreira (PSDB).

O Gabinete Histórico inaugurado neste sábado foi montado na sede administrativa da Subprefeitura de Paranapiacaba e Parque Andreense. O espaço, localizado na Avenida Fox, possui mobiliário e itens da época da construção da ferrovia Santos-Jundiaí pela São Paulo Railway Company na segunda metade do século XIX até o século XX.

Entre as relíquias do local estão um aparelho de staff, utilizado para o controle de trens, além de placas e troféus do Serrano Athletic Clube e União Lyra Serrano, com destaque para um jogo histórico: Serrano 1 x 2 Corinthians, partida disputada no campo de Paranapiacaba em 1925.

Outro item de destaque disponível no Gabinete Histórico é o contrato de compromisso de compra da parte baixa de Paranapiacaba, assinado por Celso Daniel em 18 de janeiro de 2002, em seu último ato como prefeito. A área pertencia à Rede Ferroviária Federal antes de ser adquirida.

Depois da inauguração do Gabinete Histórico, o prefeito Gilvan Ferreira vistoriou as obras de restauro do Clube União Lyra Serrano. “A gente fica muito feliz. É um local histórico, de 1936, que vamos devolver e depois proporcionar a realização de diversos eventos para moradores da cidade e visitantes, sendo mais um local atrativo para fomentar o turismo”, explicou Gilvan.

Todo o pacote de obras envolve nova cobertura predial, elétrica e hidráulica, além de recomposição das telhas e restauro das esquadrias. O investimento nas intervenções chega a R$ 5 milhões, com recursos provenientes da Lei Rouanet e do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), ou seja, sem custos para o município.

Durante a visita a Paranapiacaba, começou a funcionar um novo serviço que visa facilitar o dia a dia dos munícipes na vila. “No Centro de Informações Turísticas há um totem em que os munícipes poderão agendar reuniões para recebermos demandas e dialogar sobre melhorias”, explicou o subprefeito de Paranapiacaba e Parque Andreense, Fabio Picarelli.

Cinéfilos têm vez na programação

O FIP (Festival de Inverno de Paranapiacaba), em Santo André, completa seu primeiro fim de semana como um convite à pipoca acompanhada de produções audiovisuais.

Das 10h às 20h, a programação do evento – que também se estende ao próximo fim de semana (26 e 27), reservou espaço de sobra para curtas, animações e filmes. As opções versam entre obras infantis e documentários que personificam a identidade local, expandindo as curiosidades em torno da “vila inglesa” em Santo André.

De acordo com Fernando Rios Andrade, diretor do Departamento de Cultura andreense, a ênfase, sobretudo, de documentários na programação “é reflexo da produção audiovisual regional”. A Lei Paulo Gustavo é posta pelo servidor como precursora do movimento que se reflete em um dos principais eventos na cidade. “Em Santo André, a maioria dos contemplados pelo incentivo federal foram documentários. Inclusive, um dos eixos da curadoria da programação foi justamente dar visibilidade aos filmes andreenses produzidos a partir da lei”, enfatiza ele sobre os cinco títulos – dos quais, dois são lançados no FIP. O documentário De Paranapiacaba ao Peabiru também é uma das principais atrações audiovisuais do FIP, hoje às 17h. Dirigido pelo monitor ambiental Ale Oshiro, o conteúdo conta a história muitas vezes esquecida da vila, antes da ferrovia.