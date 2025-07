Festival de Inverno de Paranapiacaba: confira as fotos do primeiro fim de semana

Milhares de pessoas circularam pela vila inglesa de Santo André durante o primeiro fim de semana do Festival de Inverno de Paranapiacaba 2025. Sol, neblina e temperaturas baixas marcaram o clima perfeito para curtir shows, peças teatrais, feiras e oficinas espalhadas pelos dois lados da ferrovia.



LEIA MAIS: Veja resumo do primeiro fim de semana do Festival de Inverno de Paranapiacaba

Confira a galeria com os melhores registros dos dias 19 e 20 de julho — do pôr do sol no campo à movimentação intensa nas ruas de pedra. O evento continua nos dias 26, 27 e 28 de julho, com programação gratuita.