Shopping de Santo André celebra Dia dos Avós com atividades para o público idoso

O Atrium Shopping, em Santo André, realiza nesta sexta-feira (26) uma programação especial voltada ao público da terceira idade, em alusão ao Dia dos Avós. A agenda inclui aula de movimento corporal, baile com músicas nostálgicas e uma ação simbólica de troca entre gerações.



A partir das 11h, em parceria com o Sesc Santo André, haverá uma aula gratuita de movimento consciente no Piso 2 do centro comercial. A atividade é voltada para pessoas idosas e seus familiares e busca estimular a consciência corporal de forma leve, com foco no bem-estar físico e emocional.



À tarde, das 14h às 17h, o espaço será transformado em pista de dança com o baile “No Ritmo da Saudade”. Professores de dança de salão estarão presentes para conduzir o evento, que contará com repertório de músicas clássicas e retrô.



Além das atividades físicas e recreativas, o shopping também promove a ação “Do Meu Tempo para o Seu”, voltada para avós e netos. Participantes poderão escrever cartas que serão armazenadas em uma cápsula do tempo, com previsão de abertura em 2026. A proposta da iniciativa é incentivar a troca de memórias e o fortalecimento de vínculos familiares. A ação será realizada no piso térreo.

Serviço



Aula de Movimento Consciente — Parceria SESC Santo André

Data: 26 de julho

Horário: 11h às 12h30

Endereço: piso 2 —- Praça de alimentação— Atrium Shopping — Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 — Vila Homero Thon, Santo André–SP, 09111-340.





Baile — Ação “No Ritmo da Saudade”



Data: 26 de julho.

Horário: sábado das 14h às 17h.

Endereço: piso 1 — Atrium Shopping — Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 — Vila Homero Thon, Santo André–SP, 09111-340.

Entrada gratuita



Cápsula do tempo — “Do Meu Tempo Para o Seu”.



Data: 26 de julho

Horário: sábado das 14h às 17h

Endereço: piso térreo — Atrium Shopping — Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 — Vila Homero Thon, Santo André–SP, 09111-340

Entrada gratuita