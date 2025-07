Festival do Chocolate de Ribeirão Pires: confira a programação de agosto

Prepare-se: agosto vai ser doce, animado e 100% musical em Ribeirão Pires. Em sua edição especial de 20 anos, o tradicional Festival do Chocolate promete transformar todos os fins de semana do mês em uma verdadeira celebração da cultura local, com entrada gratuita e mais de 60 atrações regionais espalhadas por dois palcos dedicados exclusivamente aos artistas do Grande ABC.



Além das grandes atrações nacionais que sobem ao palco principal no Paço Municipal — carinhosamente rebatizado de “ChocoPaço” —, a cidade vai pulsar cultura em dois pontos turísticos centrais: o Memorial Santo Antônio e a charmosa Vila do Doce, que receberão programações completas com artistas locais de diversos estilos.



Do jazz ao forró, do rock ao samba, o festival valoriza a pluralidade musical com nomes como o saxofonista Samuel Pompeo e o grupo Jazz Combos, além de tributos emocionantes como o de Fabinho Zabumbão a Luiz Gonzaga e Nathalia Corte em homenagem a Cássia Eller. Para quem curte nostalgia, os grupos de Flash Back agitam os domingos com hits das décadas de 70, 80 e 90.



A estimativa é de que o evento movimente até R$ 10 milhões ao longo de agosto.

Confira as programações dos palcos secundários do Festival do Chocolate:

Programação do Palco Memorial Santo Antônio



Sexta-feira, 8 de agosto

19h – Revivendo



Sábado, 9 de agosto

15h – Alessandro Ferraz

17h – Edu Moreno

19h – Samuel Pompeo Quinteto



Domingo, 10 de agosto

15h – Nandú

17h – Chico Macedo Grupo

19h – TuNormalis



Sexta-feira, 15 de agosto

19h – Choro na Neblina



Sábado, 16 de agosto

15h – Mariane Mattoso e Diagonal Trio

17h – Cambuci da Serra

19h – Juninho Morada



Domingo, 17 de agosto

15h – Jazz Combos da EMARP/FASCS

16h – Jazz Combos da EMARP/FASCS

17h – Jazz Combos da EMARP/FASCS

19h – Grupo Teoria



Sexta-feira, 22 de agosto

19h – Marcelino Bossa in Jazz



Sábado, 23 de agosto

15h – Quarteto Jacarandá

17h – João Cristal

19h – Madrigal Encanto



Domingo, 24 de agosto

15h – Siderais

17h – Os Senhores

19h – VRocks



Sexta-feira, 29 de agosto

19h – Cássio Ferreira



Sábado, 30 de agosto

15h – Mr. Addams

17h – Soul High

19h – Arte 21



Domingo, 31 de agosto

15h – Dino Barioni

17h – Diego Estevam

19h – Marco de Vita



Programação do Palco da Vila do Doce



Sexta-feira, 8 de agosto

20h – Karine Calvo



Sábado, 9 de agosto

14h – Kleberson Sobral

16h – Adenildo do Acordeão

18h – Leon Felix

20h – Fabinho Zabumbão: Tributo a Luiz Gonzaga



Domingo, 10 de agosto

14h – Flash Back

15h – Flash Back

16h – Flash Back

18h – Rockixe

20h – Grilos Reunion



Sexta-feira, 15 de agosto

19h – Renan Palek



Sábado, 16 de agosto

16h – Miudinho

18h – Guto Freitas

20h – Samba do Povo



Domingo, 17 de agosto

14h – Flash Back

15h – Flash Back

16h – Flash Back

18h – Eterna Amizade

20h – Cai na Gandaia



Sexta-feira, 22 de agosto

20h – Gabriel Buscarioli



Sábado, 23 de agosto

14h – Studio 80

16h – Burnz

18h – Nathalia Corte – Tributo à Cássia Eller

20h – Nestor Marangoni – Tributo ao Rei do Soul



Domingo, 24 de agosto

14h – Flash Back

15h – Flash Back

16h – Flash Back

18h – Rock in Volks

20h – Nó na Pedra



Sexta-feira, 29 de agosto

20h – Adriano Damas



Sábado, 30 de agosto

16h – Robson Lango

18h – Forró do Vital

20h – Roger e Rogério



Domingo, 31 de agosto

14h – Flash Back

15h – Flash Back

17h – Baleia Banguela

20h – Samuca e a Selva