Festival do Chocolate de Ribeirão Pires deve movimentar R$ 10 mi

O Festival do Chocolate de Ribeirão Pires chega à sua 20ª edição com novo formato e estimativa de, em quatro fins de semana de agosto, entre os dias 8 e 31, atrair público estimado de 200 mil pessoas, segundo o prefeito Guto Volpi (PL).

Neste ano, o evento deixará o complexo Ayrton Senna, ocupará o Paço e se integrará às principais vias do Centro da cidade (Felipe Sabbag, Stella Bruna Nardelli, Miguel Prisco, Avenida Fortuna e Vila do Doce), criando um circuito para o fortalecimento do comércio local.

Nesta segunda-feira (7), o chefe do Executivo durante anúncio da programação, que contou com apresentação de jazz, exibição de arte circense e de degustação dos pratos criados para o Festival, fez projeção do quanto o evento vai impactar na economia da cidade.

“Acabamos de fazer um ensaio com (a secretaria de) Desenvolvimento Econômico para esse modelo diferente que vai estar na porta dos restaurantes e das lojas. Há expectativa de atingir R$ 10 milhões”, disse Guto ao Diário.

O aporte financeiro para organizar e operacionalizar o evento, que conta com apoio da iniciativa privada, de acordo com o chefe do Executivo, fica entre R$ 1 milhão e R$ 1,2 milhão.

Para isso, os empreendedores estão montando cardápios e qualificando suas equipes de atendimento. “É muito diferente de você ter o comerciante gastronômico diretamente envolvido no Festival. Essas pessoas (visitantes) poderão voltar aqui, independentemente do evento, basta conseguir agradar esse público”, disse Cardoso.

São 70 comércios do segmento gastronômico cadastrados, 20 lojas em geral e 30 artesãos cadastrados no Festival.

A entrada é gratuita mediante a doação solidária de um quilo de alimento não perecível ou de ração para pets.

LEIA TAMBÉM:

Cinema de Santo André exibe 'Jurassic World - Recomeço' para mães com bebês

SERVIÇO

O Festival do Chocolate acontece as sextas, sábados e domingos de agosto com opções gastronômicas, parque de diversão adulto e área kids.

As atrações musicais levam para os palcos programação variada, com Negritude Jr, Silvio Brito, Mundo Bita, Lorena Alexandre, Cólica Renal, Bruno e Barreto e entre outros nomes da MPB, do blues e muito mais.