Cinema de Santo André exibe 'Jurassic World - Recomeço' para mães com bebês

Na próxima terça-feira (8), às 14h10, acontece a sessão CineMaterna na Cinemark do Grand Plaza Shopping. Na sessão especial para famílias com bebês de até 18 meses, será exibido o filme Jurassic World - Recomeço.

Crianças acima de 18 meses e acompanhantes são bem-vindas! Verifique se a classificação indicativa do filme é adequada para a faixa etária.

Diferenciais das sessões CineMaterna: trocadores dentro da sala de cinema, equipados com fraldas e lenços umedecidos; estacionamento para os carrinhos de bebê; sala com ar-condicionado ameno; som do filme mais baixo; ambiente levemente iluminado para que o público possa circular durante a sessão com segurança; tapete EVA para bebês que já engatinham ou caminham.

Voluntárias CineMaterna que organizam a sessão, recebem e auxiliam as famílias com carinho. Após cada sessão, as voluntárias convidam as famílias para um bate-papo descontraído próximo ao cinema.

Ingresso cortesia

As 10 primeiras famílias com bebês de até 18 meses ganham cortesia. É limitada a uma cortesia por bebê para uso de um adulto: mãe, pai ou responsável. Bebês até os 2 anos participam gratuitamente. Esgotadas as cortesias, demais famílias e acompanhantes podem adquirir seus ingressos na bilheteria ou totens do cinema.

Você ajuda na escolha da programação:

Os filmes são escolhidos pelas famílias cadastradas no site do CineMaterna através de votação em enquetes. As enquetes ficam abertas de quinta-feira a domingo. O resultado da votação é divulgado no site, na quinta-feira que antecede a sessão, para que todos possam se programar a tempo de participar.

