Festival do Chocolate reúne mais de 100 apresentações em três palcos

O Festival de Chocolate é um evento anual que ocorre em Ribeirão Pires, neste ano será entre os dias 8 a 31 de agosto. O festival conta com a entrada solidária e este ano tem com a agenda cultural em um novo formato e passará a ser realizado em formato urbano, nas ruas da região central do município.

Serão 100 apresentações, distribuídas em três espaços, Choco Paço, Palco Santo Antônio e Palco da Vila do Doce. Além disso, a programação conta com diferentes estilos e formatos, com atrações nacionais, espetáculos infantis, orquestras, corais, dança e teatro.

“O novo formato urbano do Festival é uma forma de ocupar nossas ruas e praças com cultura, movimentar o centro da cidade e atrair ainda mais visitantes. É uma ação que fortalece diretamente o comércio local e faz parte da nossa estratégia de incentivar a economia criativa, descentralizar o acesso à cultura e injetar cerca de R$10 milhões na economia do município ao longo do mês de agosto”, explicou o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi.

No Choco Paço está programado para 30 apresentações. Entre elas, nomes como Blues Beatles, Negritude Jr, Silvio Brito, Bruno & Barretto, Lorena Alexandre, Márcio Gomes, Rafa Torres, além de Mundo Bita, Beatles para Crianças e Show da Luna. Alguns artistas locais como a Banda Sinfônica da FASCS, Coral Meraki e Big Band Salada Mista, também marcam presença.

O Palco Santo Antônio tem um espaço dedicado às escolas de música, grupos independentes e talentos da cidade. O Palco Vila do Doce reúne 37 apresentações, sendo o palco com maior número de performances, com show Flash Back aos domingos

Além da parte cultural, o Festival do Chocolate se destaca pela variedade gastronômica, o evento tem desde clássicos com churros, panqueca americana e espeto de morango, a coisas inéditas como pudim de cambuci com chocolate, chopp de chocolate, vinho com licor de cacau, filé mignon e costelinha ao molho de chocolate. O evento terá mais de 70 estabelecimentos gastronômicos e 20 comércios diversos participarão da edição.

Para os interessados, o Festival conta com a entrada solidária, ou seja, com a doação de 1kg de alimento não perecível ou 1kg de ração para pets, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Ribeirão Pires.