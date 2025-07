CPTM fará testes para diminuir intervalo no Expresso Linha 10-Turquesa

A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) inicia na segunda-feira (28) os testes operacionais para a redução do intervalo entre os trens no Expresso Linha 10-Turquesa, que realiza viagens diretas entre as estações Santo André e Tamanduateí, passando por São Caetano, nos horários de pico da manhã e da tarde.

Após o período de testes, os resultados operacionais serão analisados pela companhia para avaliar a possibilidade de adotar a estratégia definitivamente, sempre visando melhorar a fluidez na circulação e atender os passageiros com intervalo menor, o que beneficiará todos que utilizam o trajeto.

Durante a fase de testes, o intervalo médio entre as composições será reduzido de 30 para 20 minutos, aumentando a oferta de lugares para os passageiros. Outra mudança ocorre no contrafluxo, de manhã no sentido Santo André e de tarde no sentido Tamanduateí, quando os trens não farão parada na Estação São Caetano, permitindo que a redução no intervalo ocorra. No sentido de maior fluxo de passageiros, de manhã para Tamanduateí e de tarde para Santo André, a parada na Estação São Caetano está mantida.

A iniciativa faz parte dos esforços da companhia para melhorar a fluidez da operação e oferecer sempre um serviço com mais agilidade aos passageiros de todas as linhas.

O Expresso Linha 10 é uma alternativa mais rápida para quem precisa se deslocar entre as estações Santo André, São Caetano e Tamanduateí, do Grande ABC, sem a necessidade de parar em todas as estações do trajeto regular. Os testes vão permitir avaliar a viabilidade da nova grade e eventuais ajustes operacionais.

Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Todas as mudanças na operação estão sendo informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.