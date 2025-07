Hugo Calderano e Bruna Takahashi estreiam com vitória em Buenos Aires

A estreia de Hugo Calderano e Bruna Takahashi no Contender de Buenos Aires foi emocionante. Representando São Caetano, a dupla brasileira venceu de virada os indianos Manav Thakkar e Swastika Ghosh por 3 sets a 2, com parciais de 4/11, 8/11, 11/8, 13/11 e 11/9. Com o resultado, os mesatenistas avançaram às quartas de final da competição, que soma pontos para o circuito mundial.

O casal brasileiro salvou quatro match points no quarto set, quando perdia por 10 a 6. Após empatar o marcador, fecharam em 13 a 11. No quinto set, reagiram novamente: saíram de 4 a 9 para vencer por 11 a 9.

A vitória nas duplas mistas gera um confronto inusitado nas quartas de final: Calderano e Bruna vão enfrentar outra dupla brasileira: Giulia Takahashi, irmã de Bruna, e Felipe Doti, que superaram os argentinos Martín Bentancor e Valentina Parola por 3 a 0 (11/7, 11/6 e 11/7).

Hugo e Bruna ainda voltam à mesa nesta quinta-feira (24) para suas estreias nas chaves individuais. Calderano, número três do mundo, enfrenta Leandro Fuentes (701º do ranking), da Argentina, às 18h45. Já Bruna encara a indiana Ayhika Mukherjee às 19h55. O torneio tem transmissão ao vivo pelo SporTV e Cazé TV.

OUTRAS PARTIDAS

Nas duplas femininas, São Caetano acabou eliminado. Laura Watanabe e Giulia Takahashi perderam nas oitavas para as taiwanesas Cheng I-Ching e Li Yu-Jhun por 3 a 2 (11/9, 12/10, 2/11, 6/11 e 8/11). Apesar disso, ambas estreiam na chave individual nesta quinta: Laura enfrenta a chilena Sofia Vega às 17h35, e Giulia encara a sul-coreana Joo Cheonhui às 19h30.

Já nas oitavas de final da chave de duplas masculinas, Leonardo Iizuka joga ao lado de Felipe Doti, às 19h55, contra Florian Bourrassaud, da França, e Hwan Bae, da Austrália.

