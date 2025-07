Novo filme de Paul Thomas Anderson 'Uma Batalha Após A Outra' ganha trailer

A Warner Bros. Pictures acaba de divulgar um trailer inédito de Uma Batalha Após a Outra, novo filme do diretor Paul Thomas Anderson, indicado ao Oscar e vencedor do BAFTA. Equilibrando ação, humor e emoção, o longa estrelado por Leonardo DiCaprio ganhou novos pôsteres destacando os personagens de forma individual, e o elenco de peso que os traz à vida.

No novo trailer, o público conhece mais sobre Bob Ferguson (DiCaprio), um revolucionário que luta para salvar sua filha. Enquanto enfrenta um poderoso adversário, ele revive eventos do passado que o trouxeram a uma situação desesperadora no presente. Assista ao trailer neste link.

Já os pôsteres revelados exibem os grandes nomes do cinema mundial que participam da produção ao lado de DiCaprio: Sean Penn; Benicio Del Toro; Regina Hall; Teyana Taylor; e Chase Infiniti.

Uma Batalha Atrás da Outra chega aos cinemas brasileiros em IMAX, também disponível em outras versões acessíveis, a partir do dia 25 de setembro de 2025.

Sobre o filme

A Warner Bros. Pictures e o cineasta Paul Thomas Anderson, indicado ao Oscar e vencedor do BAFTA, apresentam Uma Batalha Após a Outra, uma produção da Ghoulardi Film Company estrelada por Leonardo DiCaprio, ator vencedor do Oscar e do BAFTA.

O elenco estelar traz ainda Sean Penn e Benicio del Toro, vencedores do Oscar e do BAFTA, Regina Hall, Teyana Taylor e Chase Infiniti, além de Wood Harris e Alana Haim.

Essa é a primeira colaboração entre o cineasta e o ator Leonardo DiCaprio. Além de dirigir, Anderson escreveu o roteiro original e é coprodutor de Uma Batalha Após a Outra, ao lado de Adam Somner e Sara Murphy, indicados ao Oscar e BAFTA. Will Weiske assina a produção executiva.

A equipe de produção criativa de Anderson nos bastidores inclui colaboradores frequentes do cineasta como o diretor de fotografia Michael Bauman, à frente das câmeras em parceria com Anderson; a designer de produção Florencia Martin, indicada ao Oscar e vencedora do BAFTA; o editor Andy Jurgensen, indicado ao BAFTA; a figurinista Colleen Atwood, vencedora do Oscar e do BAFTA; a diretora de elenco Cassandra Kulukundis; e a trilha sonora foi composta por Jonny Greenwood, indicado ao Oscar e ao BAFTA.

LEIA TAMBÉM

Mortal Kombat II: Warner Bros. Pictures lança primeiro trailer e pôsteres inéditos do segundo longa inspirado no jogo