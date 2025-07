Mortal Kombat II: Warner Bros. Pictures lança primeiro trailer e pôsteres inéditos do segundo longa inspirado no jogo

A Warner Bros. Pictures Brasil acaba de divulgar o primeiro trailer oficial e pôsteres inéditos dos personagens de Mortal Kombat II, segundo filme ambientado no universo de um dos jogos mais cultuados no mundo, conhecido por sua atmosfera sombria, enredo místico e artes marciais espetaculares. O longa é dirigido por Simon McQuoid (Mortal Kombat I) e traz Karl Urban (The Boys, Star Trek, Senhor dos Anéis) no papel do icônico Johnny Cage. O elenco ainda conta com Chin Han (Arranha-Céu: Coragem Sem Limite) como o Imperador da Exoterra, Shang Tsung; Tadanobu Asano (Brocken Rage) como o poderoso Lorde Raiden; Joe Taslim (Warrior) como o guerreiro Sub-Zero; e Hiroyuki Sanada (O Último Samurai) interpretando Hanzo Hasashi, o temido Scorpion.

Sobre o filme

A New Line Cinema apresenta a mais nova e aguardada produção da franquia blockbuster de videogame, Mortal Kombat II, em toda a sua gloriosa brutalidade. Desta vez, os campões favoritos dos fãs, agora acompanhados pelo próprio Johnny Cage, são colocados uns contra os outros numa sangrenta e derradeira batalha, sem regras ou limites, para derrotar o sombrio governo de Shao Kahn que ameaça a própria existência do Plano Terreno e seus defensores.

Karl Urban estrela Mortal Kombat II como Johnny Cage, ao lado de Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Josh Lawson, Ludi Lin, Mehcad Brooks, Tati Gabrielle, Lewis Tan, Damon Herriman, e com Chin Han como o Imperador da Exoterra, Shang Tsung; Tadanobu Asano como Lorde Raiden; Joe Taslim como o guerreiro Sub-Zero; e Hiroyuki Sanada como Hanzo Hasashi e Scorpion.

O diretor Simon McQuoid assume a direção da sequência de sua explosiva aventura cinematográfica de 2021, com roteiro escrito por Jeremy Slater, baseado no videogame criado por Ed Boon e John Tobias. Mortal Kombat II foi produzido por Todd Garner, James Wan, Toby Emmerich, E. Bennett Walsh e McQuoid, e tem produção executiva de Michael Clear, Judson Scott, Slater e Lawrence Kasanoff.

A equipe de produção criativa de Simon McQuoid nos bastidores de Mortal Kombat II inclui o diretor de fotografia Stephen F. Windon; o designer de produção Yohei Taneda; o editor Stuart Levy; a figurinista Cappi Ireland; Rich Delia, responsável pelo elenco; e o compositor Benjamin Wallfisch na criação da trilha sonora.

A New Line Cinema apresenta uma produção Atomic Monster/Broken Road e Fireside Films, Mortal Kombat II, que será distribuído nas salas de cinema IMAX de todo o mundo e tem estreia prevista para 23 de outubro de 2025 no Brasil.

