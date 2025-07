Como ser feliz?

Existem realidades que tornam a vida bela e a faz feliz? Realidades que levam ao crescimento e à alegria interior? Sim. Enumero aqui três delas.

A primeira é a confiança. O que existe de melhor em nós se constrói através de coisas simples, que até uma criança pode realizar. Uma criança é plena de confiança. Em todas as idades, existem pessoas marcadas por sofrimentos, abandono, separação de entes queridos, morte. Assim, o futuro se torna incerto e elas perdem o gosto de viver, perdem a confiança... Para todos nós Deus deve ser uma fonte inesgotável de confiança. Ele é pai, amor e perdão, nos acolhe como somos.

A confiança não é alienação. Ela não ignora o sofrimento do mundo. O sofrimento e a dor no mundo questionam a pessoa de confiança. E então ela se pergunta: Como fazer parte dos que procuram tornar a terra mais habitável? O Espírito Santo que habita em nós, nos sugere que somente estando unidos a Deus poderemos ser úteis aos outros. A vida na comunhão com Deus deve ser o manancial que faz brotar a confiança em nós.

Hoje existem muitas pessoas feridas. Cada um, aliás, tem uma ferida dolorida lá bem no fundo do coração. É aquela dor secreta que somente Deus e você conhece. Então, a confiança é como um bálsamo curador. Se você tem confiança em Deus você poderá despertar confiança nas pessoas.

É essencial procurar compreender as pessoas, descobrir nelas o dom que Deus lhes deu. Não nos devemos deter nos fracassos, nas amarguras, nas tristezas, mas ir além do que o outro nos mostra e vislumbrar o tesouro, o dom, o talento que Deus colocou em cada um.

Outra atitude é a esperança. Existem realidades que tornam a vida radiante, a confiança nos leva à esperança e a esperança não decepciona. A esperança nos tira do desânimo, dá sabor à nossa vida. A esperança é âncora segura. Ninguém pode ter vida de fé sem esperança. Podemos dizer que sem esperança não se vive. Esperança não é espera. A espera é algo passivo, a esperança é ativa: é fazer todo o bem possível, é preparar-se para um encontro...

E onde está a fonte da confiança e da esperança? Está na audácia de uma vida de comunhão com Deus. Como esta comunhão é possível? Porque Deus nos amou primeiro (cf. Jo 4,10-19). Sem cessar Deus nos procura mesmo que não tenhamos consciência disso (cf. Lc 15, 4-10). É a certeza do amor de Deus por nós que nos dá esperança.

Por fim a paz, outra atitude essencial para ser feliz. Viver em paz, mesmo no meio dos conflitos. A confiança e a esperança nos conduzem à paz. A paz é outra realidade do Evangelho que torna nossa vida bela, digna de ser vivida. Nossa vida, hoje, está rodeada de violência, competição, agressividade, desamor... Quem é de Cristo deve ser capaz de levar a paz, ela é o dom maior do ressuscitado.

É necessário começar a construir a paz em nosso coração. A paz torna a vida bela para os que nos cercam. Pacifique o teu coração e todos ao teu redor serão capazes de encontrar o caminho para Deus. A confiança, a esperança e a paz do coração se encontram em uma misteriosa presença em nós: Jesus Cristo. Jesus permanece quieto dentro de nosso coração esperando que lhe possamos dar atenção. Ele nos diz: Tu conheces o caminho da esperança que eu abri para ti?

Então como não responder a Jesus: Eu queria te seguir por toda minha vida, mas vós conheceis minhas fragilidades. Porém, Jesus nos deu tudo, Ele nos deu o seu Espírito Santo para nos santificar.

Temos confiança, esperança e paz, porque temos certeza de que Deus nos quer felizes (Mt. 5,3-12). As circunstâncias da vida menos favoráveis nos trazem sua presença amorosa. Ele está presente tanto nas coisas alegres como nas tristes. Sua presença é sempre no sentido de nos conduzir á felicidade plena, às vezes por caminhos inesperados.

Confiemos, cheios de esperança e construindo a paz!

Dom Pedro Carlos Cipollini é bispo diocesano de Santo André.