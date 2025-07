Stray Kids anuncia álbum 'KARMA' para agosto após um ano sem lançamentos; veja trailer

O Stray Kids anunciou nesta quinta-feira (24) o aguardado retorno aos holofotes com o lançamento do álbum KARMA, previsto para o dia 22 de agosto, à 1h da manhã (horário de Brasília). Este será o primeiro comeback oficial do grupo em mais de um ano, desde o mini-álbum ATE, marcando mais um passo na consolidação global do octeto formado pela JYP Entertainment. Veja o trailer abaixo.

O anúncio acontece na reta final da turnê Dominate World Tour, iniciada em agosto de 2023, na Coreia do Sul, e que passou por diversos países, incluindo o Brasil. Em abril, o grupo sul-coreano realizou três apresentações em solo brasileiro, reunindo um total de 175 mil pessoas em estádios lotados com performances elogiadas por fãs e crítica. Ao todo, a turnê conta com 54 shows e se encerra no dia 30 de julho, em Roma, na Itália.

Formado por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N, o Stray Kids debutou em 2018 e é atualmente um dos maiores nomes do K-pop mundial. No Brasil, as músicas mais ouvidas da banda em 2025 são Chk Chk Boom, seguida por I Like It e LALALALA.

Veja o trailer:

