Bang Chan, dos Stray Kids, canta ‘Ai Se Eu Te Pego’, de Michel Teló, durante show no Rio de Janeiro

Bang Chan, líder do grupo sul-coreano de K-pop Stray Kids, surpreendeu os fãs brasileiros ao cantar um trecho de Ai Se Eu Te Pego, sucesso do cantor Michel Teló, durante a apresentação do grupo nesta terça-feira (1°), no estádio Nilton Santos (Engenhão). A performance espontânea demonstrou a conexão do artista com a cultura brasileira e rapidamente viralizou entre os fãs por meio do X, antigo Twitter.

Nascido em 3 de outubro de 1997 em Sydney, Austrália, Bang Chan mudou-se para a Coreia do Sul após ser aprovado em uma audição para a JYP Entertainment. Como líder, produtor e compositor do Stray Kids, ele desempenha um papel fundamental no grupo, que estreou em março de 2018 e é conhecido por sua energia e inovação no cenário musical.

A música "Ai Se Eu Te Pego", lançada em 2011 por Michel Teló, alcançou sucesso internacional, liderando paradas em diversos países e sendo reconhecida como a música do ano na América Latina pela Billboard. A canção também foi popularizada por atletas como Neymar e Cristiano Ronaldo, que a incorporaram em suas comemorações.

Clique aqui para ver o vídeo, publicado pela HIT! Magazine.