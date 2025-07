Diadema é contemplada com especialistas do Programa Mais Médicos

Diadema foi um dos dois municípios do Grande ABC priorizados pelo MS (Ministério da Saúde) para receber profissionais do novo Programa Mais Médicos Especialidades. A lista, divulgada em 18 de julho, contemplou 57 municípios em todo o estado, com disponibilidade de 358 vagas.

A cidade já assinou o termo de adesão e compromisso para garantir as quatro vagas, destinadas às especialidades de anestesiologia, colonoscopia, ecocardiograma e endoscopia. Agora, o município aguarda a etapa de inscrições dos profissionais interessados para preenchimento das vagas.

A iniciativa tem como objetivo ampliar a oferta de atendimentos especializados na rede pública. “Diadema atende aos quesitos de campo tecnológico e estrutura necessária para receber os profissionais do programa, assim que forem disponibilizados pelo Ministério”, afirma o secretário municipal da Saúde, Antônio Carlos do Nascimento.

Com a chegada dos novos especialistas, a expectativa é desafogar a demanda reprimida por exames e procedimentos de média complexidade. Além de Diadema, Ribeirão Pires também foi priorizada na região para integrar o programa.

