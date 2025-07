Santo André promove nova edição do Moeda Pet neste sábado (26)

O Parque Central, em Santo André, será mais uma vez ponto de troca do programa Moeda Pet neste sábado (26), das 9h às 12h. A iniciativa, organizada pelo Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental) em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, será realizada no formato drive-thru.



A ação permite que moradores troquem garrafas plásticas por ração para cães e gatos — que pode ser levada para casa ou doada a organizações de proteção animal. O limite é de três quilos de garrafas por pessoa, equivalentes a cerca de 60 garrafas de 2 litros. Cada quilo entregue garante a mesma quantidade em ração.



Além de estimular o descarte correto de resíduos e a reciclagem, o programa também gera renda para cooperativas de catadores e contribui com o bem-estar de animais em situação de abandono. Segundo dados do Semasa, de janeiro a junho de 2025, o Moeda Pet arrecadou mais de 157 mil garrafas plásticas e distribuiu quase oito toneladas de alimento.



A ação faz parte do esforço do município para ampliar a conscientização ambiental em diversos territórios. Além do Parque Central, o programa ocorre mensalmente em 32 comunidades atendidas pelo projeto Moeda Verde.



O ponto de entrega será no bolsão de estacionamento de funcionários do parque, na Rua Gamboa, próximo à Praça Kantal Yasbek — a cerca de 100 metros da entrada principal.