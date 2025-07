Escanteada, vice volta para clínica particular

Em São Caetano, não é mistério para ninguém que a vice-prefeita Regina Maura (PSD), aliada de José Auricchio Júnior (PSD), está sem prestígio no governo Tite Campanella (PL). Aliás, sequer foi convidada pelo prefeito para subir ao palco no lançamento do Smart Sanca no sábado (19), gerando comentários de políticos de outras cidades. Com papel meramente decorativo no Palácio da Cerâmica, restou para a número dois do Paço voltar a atender na sua clínica particular. O mais curioso foi ver Regina comentar a repercussão desse fato, como em uma queixa de munícipe sobre a saúde. “Uma pena que eu não tenha mais nenhum acesso à Secretaria de Saúde, mas continuo à disposição para ajudar, caso seja necessário”, afirmou, escancarando o afastamento de Tite.

BASTIDORES

Efeito polarização

Ex-prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB-foto) afirmou, à CNN Brasil, que o Brasil precisa tratar do tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros nos Estados Unidos livre de polarização e ideologias. “Não podemos assistir, de maneira passiva, a esse resultado da radicalização política, que pode ter impactos muito significativos na nossa economia. Porque, talvez nesse caso, enquanto os dois lados ficam comemorando para colocar a conta no outro, o prazo vai passando e os empregos e a produção de vários setores correm risco”, disse.

Saúde

O serviço de alta e média complexidade de São Caetano ganha reforço. A bancada do Progressistas na Câmara – composta por Gilberto Costa, Marcos Fontes e Marcel Munhoz – articulou junto ao presidente estadual do partido e também deputado federal, Mauricio Neves, envio de emenda parlamentar à cidade. Ao todo, a saúde são-caetanense vai receber R$ 500 mil. O montante, apesar de pequeno, ajudará a equalizar o orçamento da Pasta diante do rombo financeiro. Segundo a secretária de Saúde, Adriana Berringer, com base em informações da LOA (Lei Orçamentária Anual), o setor tem déficit de R$ 111 milhões para este ano.

Exemplo

O Programa ABC + Seguro, que integra as forças de segurança estadual com as sete GCMs (Guardas Civis Municipais) das cidades do Grande ABC, tem rendido ‘frutos tipo exportação’. As medidas, que buscam melhorar a sensação de segurança com operações conjuntas e cooperação técnica mútua nas divisas, se tornaram atividade exitosa e exemplo para outras regiões do Estado. Representantes das GCMs de cidades da Baixada Santista subiram a Serra do Mar para conhecer detalhes do programa e replicar a proposta nos municípios do Litoral Paulista.

Na Irlanda

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), está na Europa. O chefe do Executivo desembarcou em Dublin, capital da Irlanda, para acompanhar os últimos dias de estudo dos 20 alunos da rede municipal que participam do programa Conecta SBC. “Dar a oportunidade de intercâmbio para quem não tem condições financeiras era um sonho meu, que agora estou realizando”, disse. O prefeito pagou do próprio bolso a viagem.

