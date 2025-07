Prevenção será foco da saúde em São Bernardo, diz Jean Gorinchteyn

O secretário de Saúde de São Bernardo, Jean Gorinchteyn, afirmou que o segundo semestre será dedicado à prevenção, com destaque a programa voltado especialmente para a educação, visando à realização de exames preventivos em alunos de 7 a 11 anos. Outra área que receberá um olhar especial é a saúde da família, com o fortalecimento da atenção básica.

“Olhamos muito para a estrutura das unidades hospitalares, do pronto atendimento. Isso tudo foi muito bem qualificado, melhorando, efetivamente, a assistência aos doentes. Agora, vamos voltar às nossas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), olhando o que podemos fazer no sentido de implementar mais programas da saúde da família e da comunidade, o que vai trabalhar muito mais a prevenção. Vai ajudar a identificar pessoas que têm diabetes, pressão alta. À medida que tratamos de forma inicial, impedimos que tenham um derrame ou infarto. Além disso, outro aspecto importante são exames de prevenção que vamos continuar fazendo, como as carretinhas da mamografia, que percorrem as 35 unidades básicas de saúde”, afirmou Gorinchteyn, durante o podcast Política em Cena, do Diário.

O secretário destacou também o programa Saúde na Escola, desenvolvido em parceria com a Educação, que além da vacinação – feita com a autorização dos pais – em uma primeira etapa, voltada a alunos de 7 a 11 anos, realizará exames oftalmológicos, audiométricos e odontológicos.

“Mais de 50 mil crianças serão avaliadas para saber se precisam de óculos e se escutam direito. Também temos o Escovódromo, que orienta e distribui kits com escovinha de dente e pasta. Além da avaliação com dentistas também faremos a nutricional, para que possamos identificar quais as crianças que estão com sobrepeso ou que, eventualmente, apresentem algum grau de desnutrição”, pontuou.

HOSPITAL DE URGÊNCIA

O secretário afirmou que abrir o HU (Hospital de Urgência) no primeiro dia de gestão foi um grande desafio. Porém, como era uma demanda da população o atendimento porta aberta, houve uma preparação muito bem estruturada durante novembro e dezembro de 2024. “Isso garantiu a abertura com segurança. Com médicos que deram uma resposta adequada à população. Tudo evoluiu a contento, praticamente mais que dobrando o número de atendimentos que ocorriam no hospital. Eram inicialmente 7.000 e subimos para quase 20 mil, fazendo com que o acolhimento existisse de forma técnica e humanizada”, afirmou.

Gorinchteyn destacou que a abertura do Hospital de Urgência refletiu no atendimento das UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), reduzindo, inclusive, o índice de mortalidade em decorrência da transferência mais rápida para HU.

Segundo o secretário, todas as ações implementadas fazem com que o governo municipal esteja mais perto da população. “Dessa forma, teremos uma São Bernardo com muita saúde, mas sempre com uma preocupação muito humana pelas pessoas”, afirmou.

