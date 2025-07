Saúde de São Bernardo agiliza a criação do prontuário eletrônico

A integração do sistema de saúde de São Bernardo vai sair do papel em breve. Em entrevista ao Diário, o secretário de Saúde do município, Jean Gorinchteyn, afirmou que o edital para escolha da empresa que implementará a ferramenta sairá nos próximos dias.

No fim de maio, o secretário informou durante audiência pública na Câmara, que o governo do prefeito Marcelo Lima (Podemos) anunciaria ações para unificação dos dados dos pacientes. Gorinchteyn explicou que a pos-tergação no anúncio se deu em virtude da procura por parte de uma empresa oferecendo um sistema aquém do cogitado inicialmente.

“Tivemos uma mudança estrutural. Já era para ter fechado (a definição) o prontuário eletrônico há algumas semanas. Porém, fomos procurados por um outro grupo que ofereceu uma ferramenta muito melhor e aí voltamos atrás e, por isso, acabou se prolongando, mas o chamamento de empresas vai começar nos próximos dias”, garantiu o secretário.

A falta de integração do sistema de saúde foi motivo de críticas por parte dos presentes na audiência pública e, inclusive, pautou projeto do vereador Lucas Ferreira (PL), protocolado em 2024 na Câmara. O parlamentar argumentou que hoje os hospitais e UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de São Bernardo funcionam como ilhas, sem comunicação entre si.

Gorinchteyn afirmou que a implementação do sistema vem para acabar com o problema de falta de comunicação entre os equipamentos, além de agilizar a marcação de exames, facilitar a convocação de pacientes para consultas, garantindo assim um atendimento muito célere.

“Estamos finalizando um grande chamamento (público) para que possamos ter um prontuário eletrônico que ligue as Unidades Básicas de Saúde, as de Pronto Atendimento e também os nossos hospitais. Dessa forma saberemos toda a história do paciente. Alergias, cirurgias, doenças em curso, medicações em uso, tudo isso sem precisar estar reconvocando o paciente para responder essas questões. Muitas vezes ele chega em uma condição clínica grave e os familiares desconhecem, por exemplo, as medicações em uso. Então, (com a integração) teremos um atendimento muito mais rápido e muito mais seguro para esse paciente”, afirmou o secretário.

PRIORIDADE

Jean Gorinchteyn destacou que a saúde em São Bernardo apresentou melhora significativa nos últimos seis meses em decorrência do trabalho de excelência da equipe, bem como do posicionamento do prefeito, que “realmente trata o setor como prioridade”.

“Temos sempre de reforçar a liderança do Marcelo Lima, que pelo fato de ter vindo de uma origem humilde e durante o período da covid ter perdido o pai, ele sabe as dificuldades na saúde. Então, a primeira conversa que tive ele foi assim: ‘a minha prioridade é a saúde, porque se o meu pai, com o melhor dos atendimentos não teve a sorte de continuar vivo, imagine as pessoas que não têm um acolhimento maior. Quero que a saúde esteja e seja prioridade para a população’”, relembrou.

O secretário afirmou que a população tem o direito de contar com atendimento de qualidade. “E nós, o dever de oferecê-lo de forma única e democrática, porque temos um sistema único e democrático de saúde que acolhe a todos”, complementou.

