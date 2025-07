São Bernardo realiza cerca de 229 mil atendimentos em menos de seis meses

O atendimento da saúde de São Bernardo traz resultados expressivos nos primeiros seis meses de 2025: foram realizados cerca de 229 mil atendimentos, entre consultas, exames e cirurgias. Com medidas que ampliaram e reorganizaram a oferta de consultas e exames com especialistas, bem como o atendimento na atenção básica, o município vai se firmando como exemplo de gestão e inovação entre as cidades da região metropolitana de São Paulo.

“A saúde é um dos principais desafios do poder público e em São Bernardo a gente não tem medido esforços para qualificar o atendimento aos pacientes”, destaca o prefeito Marcelo Lima (Podemos). “Recebemos como herança uma fila de 94 mil procedimentos. Uma vergonha para a cidade. Com muito empenho nós zeramos essa demanda reprimida, com organização e planejamento, para não criarmos novas filas. E hoje temos uma nova perspectiva sobre os serviços da cidade, mais organizados e estruturados”, completou o prefeito.

Da fila herdada, foram zeradas as consultas e exames e todos os pacientes que aguardavam por cirurgias já passaram ao menos por uma consulta para dar continuidade ao processo. Também foram avaliados todos os pacientes que aguardavam por prótese dentária e todos eles já moldaram suas próteses. As 200 primeiras, de um contingente de mais de 8.000 unidades, já foram entregues. A organização proporcionou que os pacientes aguardem até 45 dias por uma consulta na atenção básica e até 60 dias com especialistas, considerando prazos máximos.

“O prefeito Marcelo Lima atuou em duas frentes. Primeiro, potencializando a oferta de consultas e exames com os mutirões, com as carretas de exames, para atender uma grande demanda represada. Segundo, aumentando as equipes de médicos especialistas nas Policlínicas, no CER IV (Centro Especializado em Reabilitação), no TEAcolhe, no ambulatório do HC (Hospital de Clínicas)”, destacou o secretário de Saúde, Jean Gorinchteyn.

VANGUARDA

Além de aumentar a oferta de consultas e exames, a Secretaria de Saúde de São Bernardo passou a disponibilizar atendimentos que não são frequentes no SUS (Sistema Único de Saúde), como a retomada das sessões de acupuntura e fisioterapia para tratamento de dores crônicas. Pacientes aguardavam há anos pelos atendimentos. Em parceria com a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e TEA (Transtorno do Espectro Autista), foi lançada a Oficina Ortopédica Itinerante, que realiza pequenos reparos em cadeiras de rodas, órteses, próteses e outros equipamentos de locomoção diretamente na casa do paciente.

O atendimento em saúde também vem sendo qualificado na Atenção Básica, com a reformulação do acolhimento em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde), ampliação das equipes médicas; potencializada a prevenção e promoção de saúde, com as ações das Vigilâncias em Saúde, com educação em saúde e incentivo às atividades corporais, como o programa De Bem com a Vida. “É sempre uma busca por atender esse paciente de forma integral, pensando na prevenção, na promoção da saúde, mas também no atendimento rápido, eficaz e humanizado, de quem já tem alguma doença”, concluiu o secretário.

OUTRAS MELHORIAS

A primeira medida tomada pelo prefeito Marcelo Lima na saúde foi a abertura do pronto socorro do Hospital de Urgência, que até então, atendia apenas casos encaminhados pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Os números de atendimento do HU mostram a relevância que esse equipamento adquiriu em pouco tempo na estrutura do atendimento de urgência e emergência de São Bernardo. De janeiro a abril de 2024, o HU realizou 21.017 atendimentos. No mesmo período deste ano, foram 58.035, aumento de 176%, mais que o dobro.

São Bernardo tem a segunda melhor cobertura vacinal de influenza, considerando o público prioritário, que é formado por idosos, gestantes e crianças de 6 meses até 5 anos. Já foram vacinados 46,52% desse público. O índice é superior ao do Estado de São Paulo, que é de 42,80% de cobertura, e também do indicador nacional, que é de 42,10% de cobertura, segundo os dados do Ministério da Saúde. A inauguração do Vacimóvel, veículo que circula pela cidade aplicando os imunizantes, colaborou para esse bom resultado.

O Hospital Municipal de Olhos ganhou um centro cirúrgico e passou a atuar efetivamente como um hospital. Sem as três salas que foram entregues em maio, com capacidade para até 1.500 cirurgias ao mês, o equipamento funcionava apenas como um ambulatório. Também estão sendo ofertados exames inovadores de subespecialidades de altíssima complexidade, como estudo urodinâmico, angioressonância, ecocardiograma com estresse, paquimetria ultrassônica, retinografia colorida binocular, tomografia de coerência óptica, entre outros.

