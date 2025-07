São Bernardo entrega cheques a cooperativas e adere a programa federal

O governo do prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), encerrou, nesta segunda-feira (30), as ações do ‘Junho Verde’, programação especial desenvolvida pela Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Proteção Animal. Além de um balanço das atividades realizadas desde o dia 31 de maio, o evento teve como destaques a entrega dos primeiros cheques com o reajuste de 51% às cooperativas de reciclagem e a assinatura de adesão ao programa federal ‘Meu Município pelos ODSs (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável)’, em parceria com a ONU-Habitat.



Além do chefe do Executivo, estiveram no evento a vice-prefeita Jessica Cormick (Avante), secretários, o presidente da Câmara, Danilo Lima (Podemos), servidores da Pasta de Meio Ambiente, responsável pelo evento e por toda a programação do ‘Junho Verde’, sob coordenação da titular Ruth Cristina Ramos.



Realizado no Salão Nobre do Paço Municipal, o encontro também serviu de balanço sobre as políticas públicas adotadas por Marcelo Lima desde o início do ano. Desse modo, cerca de 80 trabalhadores das cooperativas participaram do evento, valorizados com o aumento de 51% nos pagamentos recebidos pelos serviços prestados, oficializado pelo prefeito na comemoração dos 25 anos de atividades das cooperativas.



O prefeito também assinou a renovação do Termo de Colaboração para remuneração das cooperativas, elevando o valor de referência de R$ 123,13 para R$ 185,96 por tonelada de materiais triados para reciclagem. O reajuste era esperado para outubro de 2024, quando houve aumento no valor pago ao aterro sanitário, que recebe o lixo de São Bernardo, preço ao qual está atrelada a quantia repassada pela Prefeitura às cooperativas. Durante a solenidade Marcelo Lima entregou um cheque simbólico de R$ R$ 54.208,49 à Cooperluz e um de R$ 50.583,07 à Reluz.



“Este é um momento muito importante, pois estamos fazendo uma correção muito significativa no valor que a Prefeitura repassa às cooperativas, não uma correção pela inflação, mas pelo reconhecimento da importância do trabalho que os cooperados fazem. Agora tenho oportunidade de fazer mais, junto a uma equipe que pensa de forma diferente do que pensavam outras do passado, porque faz políticas públicas de verdade. De entregar resultado, de entregar mudança, transformação de vidas”, disse o prefeito.



Ainda dentro da programação do ‘Junho Verde’, o prefeito assinou três importantes instrumentos estratégicos para reforçar a governança ambiental e social do município: os decretos que criam o Fórum Social de Mudanças Climáticas e o Comitê Intersetorial de Proteção Animal e Biodiversidade. O outro documento trata do Termo de Adesão ao Programa ‘Meu Município pelos OSDSs’, em parceria com a ONU-Habitat.



A proposta do Fórum é abrir um espaço de caráter consultivo, vinculado ao CMEC (Centro Municipal de Emergências Climáticas), com a finalidade de assessorar a formulação, avaliação e acompanhamento das políticas públicas municipais relacionadas à crise climática. Por sua vez, o Comitê tem como focos principais promover a integração das ações municipais voltadas à proteção e ao bem-estar animal, assim como à conservação da fauna silvestre e da biodiversidade urbana.



Segundo Ruth Cristina Ramos, os objetivos destacados pelos ODSs visam construir um mundo melhor para 2030, com 17 metas de desenvolvimento sustentável. “O Brasil é signatário e São Bernardo vai trabalhar com a territorialização desses ODSs. O que significa territorializar os ODS? Que a gente vai acompanhar de forma efetiva esses indicadores, e não só mensurando, por exemplo, como é que está o atendimento, a melhoria da coleta de esgoto em São Bernardo, mas trabalhando e exigindo para que essas metas de construção de uma cidade melhor, um Brasil melhor, realmente aconteçam”, explicou a secretária.