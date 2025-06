Alex anuncia R$ 20 mi para São Bernardo e sela reaproximação com Marcelo Lima

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), e o deputado federal Alex Manente (Cidadania) selaram publicamente na manhã desta segunda-feira (30) a reaproximação política. Ambos estavam distantes desde a eleição para o Paço, em outubro, quando protagonizaram uma acirrada disputa.

Em encontro realizado no gabinete do prefeito, 18° andar do Paço, Alex anunciou o repasse de R$ 20 milhões em emendas. A maior parte, R$ 18 milhões, será investida em saúde, inclusive na formação de uma ampla rede de cuidados aos autistas. O restante será encaminhado para esportes.

“Recebo com surpresa positiva e espírito público porque disputamos a eleição e poderíamos estar rivalizando, mas isso já foi superado. O que está acima de tudo é São Bernardo”, disse Marcelo Lima.

“A nossa meta é pensar na cidade de São Bernardo. Para mim, disputar a eleição foi uma honra, ir para o segundo turno, colocando o que eu acredito para a cidade. E a partir do momento em que a cidade fez a sua escolha pelo Marcelo, a minha obrigação como deputado é fortalecer o trabalho dele na Prefeitura para que a cidade se desenvolva, com espírito público acima de qualquer divergência”, completou o deputado.