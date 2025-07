Paraguai recebe novo hotel com foco em curtas estadias e negócios

Com localização estratégica a poucos minutos do Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, na cidade de Luque, região metropolitana de Assunção, o recém-inaugurado Ramada Suites by Wyndham Asunción Aeropuerto surge como alternativa prática para quem está de passagem pelo Paraguai — seja a negócios, em escalas ou com agenda apertada na capital.



O hotel conta com 258 quartos e serviços voltados ao público em trânsito, como traslado 24 horas para o terminal aéreo, Wi-Fi, estacionamento gratuito e café da manhã incluído na diária. Além disso, oferece academia, salas de reunião e centro de negócios — estrutura que pode atender também viajantes corporativos, com compromissos na região.

A nova unidade integra a rede Wyndham Hotels & Resorts e marca a estreia da bandeira Ramada no país. Com isso, a marca norte-americana amplia sua presença no Paraguai para seis hotéis, espalhados por Assunção e arredores, em um momento de crescimento do setor hoteleiro e da infraestrutura local.



O entorno do hotel também é movimentado. Ali estão o Parque Ñu Guasu, o Comitê Olímpico Paraguaio e vias de acesso a outras cidades da Grande Assunção, como Mariano Roque Alonso e San Lorenzo. Para quem pretende estender a viagem ou explorar a capital paraguaia, a região oferece boas conexões com o centro histórico e áreas comerciais.



Apesar do foco em estadias curtas, o hotel pode servir como base funcional para quem deseja conhecer a cidade com mais calma, aproveitando a localização como ponto de partida para deslocamentos por terra e ar.