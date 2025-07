Céu carregado e frio moderado dominam o dia no Grande ABC

A quinta-feira (24) chega sem grandes reviravoltas no tempo no Grande ABC. O clima segue o mesmo roteiro dos últimos dias: sol entre muitas nuvens, céu mais fechado em alguns períodos e temperaturas comportadas. O friozinho ainda dá as caras pela manhã, mas sem exageros.



Em Santo André, São Bernardo, Diadema e Mauá, os termômetros variam entre 12?°C e 19?°C. O sol aparece, mas sempre escoltado por nuvens insistentes. A noite será nublada, pedindo talvez um agasalho leve para quem for encarar a rua.



São Caetano dá uma leve escapada na máxima e deve registrar até 21?°C, enquanto Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra seguem com o clima mais fresco da região: mínima de 12?°C e máxima de apenas 18?°C.



Não há previsão de chuva, mas o céu fechado pode enganar os mais otimistas. Portanto, vale manter o guarda-chuva por perto — só por precaução.



O clima desta quinta promete ser um déjà vu meteorológico: nada muito quente, nada muito frio, e aquela cara típica de inverno paulistano, em que o sol aparece, mas não esquenta tanto.