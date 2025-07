Ford aprimora o Territory, mas mantém o preço

Importado da China, o Ford Territory se tornou o segundo carro da Ford mais vendido do no Brasil, atrás apenas da picape Ranger. A montadora norte-americana, que desde 2019 encerrou a fabricação no Brasil, acaba de apresentar a linha 2026 do SUV, que ficou mais completo e sofisticado, mas manteve o preço: R$ 215 mil.

O design do Novo Territory exibe mudanças pontuais, mas de grande impacto visual. Ele parece maior e de fato é 5,5 cm mais comprido – tem 4,685 m. Na dianteira, destaque para os faróis full-LED em L, grade preta com detalhes cromados, para-choque e logo Ford redesenhados.

As rodas esportivas de 19” com acabamento escuro e cromado e pneus 235/50, as maçanetas cromadas e o para-choque traseiro de linhas retas são outros itens novos.

O interior do Novo Territory tem espaço de sobra para ombros e pernas de três adultos na segunda fileira. O volante é revestido em couro, seletor de marchas rotativo, luz ambiente de LED configurável em 26 cores e ar-condicionado digital de dupla zona com saídas para a segunda-fileira também estão na lista de equipamentos.

A cabine do Novo Territory também ficou mais tecnológica. Tanto o painel digital como a central multimídia, ambos de 12,3”, ganharam novos grafismos e softwares.

O carro é equipado com motor 1.5 EcoBoost a gasolina, que combina as tecnologias de turbo, injeção direta e comando variável para entregar uma potência de 169 cv. Junto com a transmissão automática de sete velocidades com dupla embreagem banhada a óleo, ele proporciona uma dirigibilidade refinada e silenciosa, incluindo a opção de quatro modos de condução – Normal, Eco, Trilha e Esportivo – e freio eletrônico auto-hold.

