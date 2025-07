Antiga área da Ford ganha força para abrigar Linha 20 do Metrô

Um terreno de 1 milhão de metros quadrados, onde a Ford fabricou veículos por 52 anos no bairro Taboão, em São Bernardo, agora é especulado para abrigar o futuro pátio de manobras e manutenção da Linha 20-Rosa de metrô, que ligará o Grande ABC à Zona Oeste de São Paulo, em meio a indefinição de área em Santo André. A informação vem de fontes do governo do prefeito Marcelo Lima (Podemos), mas há vozes dissonantes do próprio Paço, apontando que o espaço deverá receber um novo centro logístico da multinacional Prologis.

Segundo fontes ouvidas pelo Diário, São Bernardo ganhou força nas tratativas com o Metrô para receber um dos dois pátios do ramal metroviário, previsto para ter 24 estações distribuídas em 31 quilômetros de trajeto. Alguns interlocutores do Paço chegaram a falar de uma resposta positiva por parte do Palácio dos Bandeirantes quanto à intenção de receber o espaço, que é fundamental para que as obras se iniciem pela região, conforme prometido em algumas ocasiões pelo próprio governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Entretanto, ao que tudo indica, nem todo alto escalão da Prefeitura de São Bernardo parece ter conhecimento desse cenário, visto que há quem diga que o terreno provavelmente manterá a sua destinação proposta para abrigar 13 galpões modulares de um centro logístico, que deverá gerar entre 5.000 a 25 mil empregos. Inclusive, a área foi comprada por R$ 850 milhões pelo Cosmic – Fundo de Investimento Imobiliário, que teria como único acionista a empresa Prologis, com sede em São Francisco, na Califórnia.

Em entrevista ao podcast Política em Cena, do Diário, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Juventude, Rafael Demarchi, garantiu a vinda para o município da Prologis. Três meses depois do posicionamento, o responsável pela Pasta segue com o mesmo pensamento. “O prefeito Marcelo Lima tem debatido projetos que vão gerar empregos e valores para agregar em São Bernardo, ajudando também na arrecadação”, afirmou, referindo-se a tributos como IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e ISS (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza).

Dessa forma, o pátio da Linha 20-Rosa no Grande ABC segue com ares de indefi-nição. Em Santo André, onde é projetado um dos terminais do ramal que deverá transportar mais de 1 milhão de pessoas diariamente, havia especulações de que área de manutenção dos 50 trens para a linha seria localizada onde ficava a antiga Rhodia Química. Porém, o espaço será a sede do novo centro logístico do grupo australiano Goodman.

Outro terreno especulado para receber o pátio fica a aproximadamente três quilômetros do terminal andreense, próximo de onde está proposta a futura Estação ABC, que conectará a Linha 10-Turquesa de trens metropolitanos com a futura Linha 14-Ônix de VLT (veículo leve sobre trilhos), com trajeto de Santo André a Guarulhos. Entretanto, o martelo não foi batido e há quem fale no governo do prefeito Gilvan Ferreira (PSDB) de que São Bernardo tomou a dianteira nessa discussão.

A reportagem procurou Marcelo Lima, a Prefeitura de São Bernardo e o Metrô sobre a possibilidade de um novo endereço do pátio, porém, não houve retorno até o fechamento da reportagem.

OUTRA PONTA

Na outra ponta da Linha 20-Rosa, o início das obras já está mais avançado para acontecer, visto que a região, onde estarão fixados o segundo pátio e a Estação Santa Marina, já obteve o DUP (Decreto de Utilidade Pública), publicado pela Secretaria de de Parcerias em Investimentos do Estado de São Paulo em 20 de março. O documento declara para fins de desapropriação imóveis situados entre a Avenida Santa Marina, na região da Lapa, até a Avenida Abraão de Morais, Zona Sul da Capital.

Em visita a São Bernardo no mês passado, Tarcísio voltou a garantir que o Grande ABC receberá os inícios das obras da Linha 20-Rosa e tratou a liberação do DUP como uma questão de tempo. O eixo metroviário terá três estações em Santo André e outras três em solo são-bernardense, entre elas, no Taboão, seguindo para a Capital.

