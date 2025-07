Área da Ford pode ser a sede de pátio do Metrô

Inicialmente previsto para ser instalado em Santo André, o pátio de manutenção e manobras da Linha 20-Rosa do Metrô, que ligará o Grande ABC à Capital, pode acabar sendo construído em São Bernardo. Informação saiu do Palácio dos Bandeirantes, da boca do próprio governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), responsável pelo projeto. A pelo menos um interlocutor graduado, o chefe do Executivo paulista teria dito que a companhia considera a hipótese de levar o empreendimento para terreno no bairro do Taboão, onde até outubro de 2019 funcionava a montadora Ford. A alternativa são-bernardense passou a ser considerada depois que o imóvel original, na área da antiga Rhodia, em solo andreense, foi ocupado pela Goodman – e, por isso, descartado. Há uma terceira opção, também em Santo André, nas imediações da antiga Estação Pirelli.

BASTIDORES

Smart Sanca

O prefeito de São Caetano, Tite Campanella (PL), ao falar ontem sobre o Smart Sanca — sistema de vigilância eletrônica com reconhecimento facial interligado ao banco de dados do governo do Estado, que será oficialmente lançado neste sábado (19) — destacou que o projeto só foi possível graças à intervenção do deputado estadual Thiago Auricchio (PL), que atuou diretamente para viabilizar a parceria com o governo estadual. O parlamentar foi fundamental para garantir acesso ao banco de dados.

Mais inclusão

E por falar em São Caetano, o vereador Professor Ródnei (PSD) protocolou indicação solicitando à Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social a criação de projetos e campanhas voltadas ao incentivo da contratação de PcDs (Pessoas com Deficiência) por empresas e comércios. O parlamentar destacou que a proposta busca promover a inclusão social e romper barreiras no mercado de trabalho. Para o pessedista, com a iniciativa São Caetano pode se tornar referência.

É meme?

Ninguém entendeu nada quando o vereador Luis Galarraga (PL), de São Caetano, foi a uma rede social no último fim de semana e escreveu: “Um homem perfeito eu não te garanto... mas um engraçadinho, gente boa, sem frescura, companheiro e que ainda vai endoidar o teu juízo eu te garanto”. Logo em seguida, aparentemente arrependido, o legislador apagou a postagem – não sem antes alguém ter feito um print, que, como todos sabem, é eterno.

A propósito

Luis Galarraga endoidou o juízo de muita gente no Palácio da Cerâmica, sede do Executivo são-caetanense, no início de junho, quando foi o único vereador a se abster na votação que instaurou a CPI para apurar o endividamento causado pelo então prefeito José Auricchio Júnior (PSD), de quem foi secretário.

Construindo pontes

A Prefeitura de Ribeirão Pires realizará, na próxima quarta-feira (23), Reunião de Coalizão Empresarial com o objetivo de fortalecer a cadeia produtiva regional, além de incentivar a troca de experiências e o alinhamento de estratégias entre o setor público e os empresários locais. “Estamos construindo pontes entre o poder público e o setor produtivo”, destacou o prefeito Guto Volpi (PL).

Faixa Azul

Taka Yamauchi (MDB) se reuniu com o secretário Nacional de Trânsito para tratar da Faixa Azul, exclusiva para motos. Segundo o prefeito de Diadema, Adrualdo de Lima Catão sinalizou positivamente. Assim, a Avenida Fábio Eduardo Ramos Esquivel, uma das mais importantes da cidade, será a pioneira a receber a demarcação.