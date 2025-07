Locação de veículos cresce com avanço do turismo interno no Brasil

O turismo doméstico segue em ritmo de expansão e começa a se refletir também em áreas paralelas à atividade principal. Entre janeiro e junho deste ano, mais de 455 mil veículos foram alugados exclusivamente para viagens de lazer, segundo levantamento da ABLA (Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis). O número representa aumento de 5,8% em relação ao mesmo período de 2024.

LEIA MAIS: Turismo interno cresce com 19 milhões de brasileiros prontos para viajar

A tendência indica que cada vez mais brasileiros têm optado por explorar o território nacional com mais liberdade de deslocamento, o que favorece visitas a destinos fora dos grandes centros e amplia o alcance do turismo regional.



Além do uso recreativo, o mercado de locação como um todo movimentou R$ 52,9 bilhões no ano passado, com impacto direto na economia e no emprego: são mais de 105 mil postos de trabalho formais no setor. No Brasil, existem atualmente 31,4 mil empresas de locação registradas.



Segundo a ABLA, o aumento na procura está relacionado à autonomia oferecida pelo carro alugado e ao acesso a destinos com pouca ou nenhuma oferta de transporte público regular. “A locação tem se mostrado vantajosa tanto para férias quanto para deslocamentos de trabalho. Em muitos casos, ela permite que o viajante explore mais de um destino em uma única viagem”, afirma o presidente da entidade, Marco Aurélio Nazaré.



A movimentação também se reflete no setor aéreo. Dados da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) apontam que o volume de passageiros em voos domésticos chegou a 48 milhões no primeiro semestre de 2025, crescimento de 8,3% em comparação com 2024. Só em junho, foram 8,2 milhões de embarques, desempenho superado apenas por janeiro.

As iniciativas do governo federal para fomentar o turismo interno, como o programa "Conheça o Brasil", também têm contribuído para o crescimento. O movimento busca ampliar a conectividade entre regiões, incentivar novas rotas e facilitar o acesso aéreo e terrestre a diferentes destinos do país.