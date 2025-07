Turismo interno cresce com 19 milhões de brasileiros prontos para viajar

O turismo nacional conta com um público cada vez mais relevante e pronto para arrumar as malas. De acordo com um estudo da Serasa Experian, o Brasil tem mais de 19 milhões de pessoas com “perfil viajante” — consumidores com alto potencial de gasto e interesse ativo em produtos e serviços turísticos. O dado reforça a estratégia do Ministério do Turismo de incentivar viagens dentro do país, com iniciativas que vão desde a ampliação da malha aérea até parcerias com a rede hoteleira.



Segundo o levantamento, 28,7% desse grupo têm renda mensal acima de R$ 10 mil, mas o perfil é diverso: 22,5% ganham entre R$ 2 mil e R$ 4 mil, enquanto 17,1% recebem até R$ 2 mil. O poder de consumo também é expressivo: 38,6% afirmam que conseguem gastar até R$ 1 mil por mês com viagens; outros 25,3%, entre R$ 1 mil e R$ 2 mil, e 14% ultrapassam essa faixa.



A faixa etária predominante (41,7%) está entre 24 e 38 anos, e a divisão por gênero mostra 54% de homens e 45,3% de mulheres.



Para o ministro do Turismo, Celso Sabino, o cenário revela uma oportunidade concreta para impulsionar o turismo interno. “Esses dados são animadores. Existe um desejo latente de viajar e conhecer o Brasil. Nosso papel é facilitar isso com melhores conexões e incentivos”, afirmou.



Conheça o Brasil: plano em ação



Desde 2023, o Ministério desenvolve o movimento “Conheça o Brasil”, que reúne ações voltadas à facilitação de viagens domésticas. Entre os focos estão melhorias na conectividade aérea, ampliação da mobilidade terrestre e o estímulo à geração de emprego e renda nos destinos turísticos.



Uma das iniciativas em destaque é o programa “Conheça o Brasil: Voando”, criado em parceria com o Ministério de Portos e Aeroportos e a Abear (Associação Brasileira das Empresas Aéreas). O objetivo é democratizar o acesso à aviação e tornar o ambiente mais competitivo e acessível.



Também há ações voltadas a públicos específicos. Um exemplo é a parceria com a ABIH Nacional (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis), que oferece descontos de até 15% para mulheres que viajam sozinhas. O benefício vale por um ano e deve ser solicitado no momento da reserva em hotéis participantes.



Com vontade de viajar e condições para isso, o turista brasileiro está no centro das estratégias do setor — e pode ser o grande motor do crescimento do turismo nacional nos próximos anos.