Com novo perfil hoteleiro e voos extras, turismo no Piauí decola

O turismo no Piauí atravessa um momento de transformação e crescimento. Em 2024, o setor movimentou R$ 561 milhões, segundo dados da FecomercioSP — um aumento de 4,3% em relação ao ano anterior. O número é impulsionado por novos investimentos no setor hoteleiro, maior visibilidade dos atrativos locais e avanços na malha aérea.



Duas das novidades mais celebradas pelo trade foram o Monã Hotel, em Teresina, e o Koloa Concept Hotel, em Cajueiro da Praia, ambos completando um ano de operação neste mês de junho. Enquanto o Monã aposta no turismo urbano com arte, gastronomia e design local, o Koloa tem o litoral como ponto forte, oferecendo experiências voltadas ao lazer, à natureza e ao kitesurf.



“O Monã surgiu para preencher uma lacuna em Teresina. Hoje somos uma referência para quem busca hospedagem sofisticada com identidade cultural piauiense”, destaca Andrea Buna, proprietária do hotel, que tem 64 acomodações. “Queremos que cada vez mais brasileiros conheçam a capital além dos negócios.”



Já no Litoral, Guilherme Lago, do Koloa, vê o turismo de aventura como diferencial: “A região encanta pelo cenário, mas também pelas possibilidades. O kitesurf cresceu muito, e estamos apostando também na gastronomia com chefs convidados de outros estados.” O hotel tem 26 suítes e fica próximo da Rota das Emoções, circuito turístico que abrange ainda Jericoacoara (CE) e os Lençóis Maranhenses (MA).



Aeroporto mais perto, turista mais presente

Para reforçar o acesso ao litoral, a Latam Airlines anunciou uma nova rota entre Parnaíba e Fortaleza, com início previsto para 13 de setembro de 2025. Serão de duas a três frequências semanais, em aeronaves com até 174 passageiros. A nova rota se soma à já existente conexão com Brasília, facilitando a chegada de visitantes de grandes centros urbanos e impulsionando o turismo na região norte do estado.



Feira confirma interesse crescente no Piauí

Outro marco do ano foi a realização da primeira Fetur Piauí, feira estadual de turismo que reuniu mais de 10 mil visitantes em dois dias, em maio. O evento mostrou a força do estado como destino emergente e conectou empresários locais a agentes de viagem de várias partes do Brasil.



De norte a sul, entre sertão, litoral e arte urbana, o Piauí se consolida como uma promessa cada vez mais concreta do turismo nacional, equilibrando tradição, inovação e hospitalidade.