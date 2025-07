Praias brasileiras se destacam em ranking internacional; veja lista

O litoral brasileiro voltou a brilhar em um dos mais respeitados rankings internacionais de qualidade de praias. A Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, em Salvador (BA), foi eleita a melhor praia das Américas e da Europa pela Rede Iberoamericana Proplayas, em parceria com o CIF Playas (Centro Internacional de Formação em Gestão e Certificação de Praias). E ela não está sozinha: outras 43 praias do Brasil também figuram entre as 200 mais bem avaliadas da lista.

Com critérios que vão além da beleza natural — como acessibilidade, segurança, biodiversidade, infraestrutura turística e resiliência climática — o ranking valoriza experiências sustentáveis, inclusivas e de qualidade para turistas e comunidades locais.



Santa Catarina domina o ranking

O estado de Santa Catarina foi o que mais emplacou destinos na lista, com 17 praias avaliadas, seguido do Rio de Janeiro (12) e da Bahia (11). Rio Grande do Sul e Paraná também aparecem com destaque.



Além da campeã Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, outras praias de destaque são a Praia do Forte (São Francisco do Sul/SC), Estaleiro (Balneário Camboriú/SC), Prainha (RJ), Jurerê Internacional (Florianópolis/SC) e Praia da Guarita (Torres/RS).



Confira as praias brasileiras mais bem posicionadas no ranking:



- Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe (Salvador/BA)



- Praia do Forte (São Francisco do Sul/SC)



- Praia do Estaleiro (Balneário Camboriú/SC)



- Prainha (Rio de Janeiro/RJ)



- Fazenda Roberto Marinho (São Pedro da Aldeia/RJ)



- Ponta da Farinha (Iguaba Grande/RJ)



- Jurerê Internacional (Florianópolis/SC)



- Praia da Lagoinha do Leste (Florianópolis/SC)



- Itaúna (Saquarema/RJ)



- Pontal do Peró (Cabo Frio/RJ)



- Praia Azedinha (Armação dos Búzios/RJ)



- Praia da Guarita (Torres/RS)



- Praia das Conchas (Cabo Frio/RJ)



- Praia dos Naufragados (Florianópolis/SC)



- Praia do Moçambique (Florianópolis/SC)



- Praia da Reserva (Rio de Janeiro/RJ)



- Praia Central (Balneário Camboriú/SC)



- Farol de Itapuã (Salvador/BA)



- Praia de Camboinhas (Niterói/RJ)



- Arembepe Velha (Camaçari/BA)



- Peró (Cabo Frio/RJ)



- Praia da Paciência (Salvador/BA)



- Porto da Barra (Salvador/BA)



- Praia do Flamengo (Salvador/BA)



- Piatã (Salvador/BA)



- Praia do Santinho (Florianópolis/SC)



- Pontal do Sul (Pontal do Paraná/PR)



- Praia do Flamengo (Rio de Janeiro/RJ)



- Praia Brava (Itajaí/SC)



- Ribeira (Penha/Salvador/BA)



- Piruí (Camaçari/BA)



- Praia da Joaquina (Florianópolis/SC)



- Placaford (Salvador/BA)



- Copacabana (Rio de Janeiro/RJ)



- Praia Mole (Florianópolis/SC)



- Praia do Canal (Camaçari/BA)



- Praia Brava (Florianópolis/SC)



- Praia de Cabeçudas (Itajaí/SC)



- Imbé (Barra/RS)



- Praia dos Açores (Florianópolis/SC)



- Tramandaí (Tramandaí/RS)



- Morro das Pedras (Florianópolis/SC)



- Praia da Armação (Florianópolis/SC)



- Pântano do Sul (Florianópolis/SC)

Sustentabilidade em foco

Diante do bom desempenho nacional, o Ministério do Turismo anunciou uma nova chamada pública para destacar projetos de sustentabilidade ligados ao turismo. As iniciativas selecionadas estarão no Espaço de Sustentabilidade do Salão Nacional do Turismo 2025, que acontece em agosto, em São Paulo.



A ideia é dar visibilidade a ações que promovem adaptação climática, inclusão social, responsabilidade ambiental e inovação no setor — e fortalecer o papel das praias como espaços de preservação e desenvolvimento.



As inscrições para o processo seletivo estão abertas até 28 de julho. Projetos podem ser enviados por instituições públicas, privadas ou do terceiro setor.