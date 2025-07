São Caetano conhece tabela do Paulista de Vôlei Feminino

Já em preparação para o principal torneio regional do vôlei feminino brasileiro, a AA São Caetano conheceu, na última quarta-feira (23), a tabela de jogos da primeira fase do Campeonato Paulista da Divisão Especial. A estreia será no dia 23 de agosto, quando a equipe do Grande ABC recebe o Sesi Bauru, às 19h30, no ginásio Lauro Gomes.

Além de São Caetano e Sesi Bauru, outras seis equipes estão confirmadas na competição: Osasco, Esporte Clube Pinheiros, Realizar – Santos, Barueri, Volleyball Club Louveira e Renasce Sorocaba. A primeira fase será disputada em turno único, com as quatro melhores colocadas avançando às semifinais.

As fases decisivas (semifinais e finais) serão realizadas em duas partidas, com desempate em caso de necessidade por meio do golden set. Os confrontos da grande final estão marcados para os dias 8 e 11 de outubro.

Neste ano, o time de São Caetano participou da Superliga B, segunda divisão nacional, e chegou até as semifinais, sendo eliminado pelo Sorocaba.

