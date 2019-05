RJ, SP e ES já têm caixas de autoatendimento em supermercados

Da Redação, com assessoria



10/05/2019 | 16:18

A tecnologia de self checkout já é uma realidade para clientes do Prezunic em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O caixa de autoatendimento oferece autonomia completa, e permite que o cliente faça todos os passos da compra sozinho, de forma intuitiva e ágil.

As quatro máquinas instaladas em Botafogo são ideais para compras pequenas. A expectativa é a de redução do tempo de espera na fila em cerca de 50%. O equipamento aceita pagamentos por meio de cartão de débito ou crédito e resgate de pontos Dotz. Clientes com compras de maior volume também serão beneficiados, já que haverá uma liberação maior dos caixas tradicionais para quem costuma comprar grandes quantidades de itens.

A novidade cria também mais oportunidades de trabalho. Para cada quatro unidades de self checkout, haverá sempre um atendente à disposição do cliente para esclarecer possíveis dúvidas e prestar auxílio, se necessário.

Como utilizar

O processo é rápido e simples: o cliente aproxima os produtos escolhidos até do equipamento e passa os itens, um a um, pelo leitor de código de barras, colocando-os, em seguida, na sacola que estará à disposição. Após o registro do último item, basta realizar o pagamento, selecionando a modalidade desejada. A saída é liberada depois da emissão do cupom fiscal.

Outras cidades

A Zaitt é uma loja de conveniência 100% autônoma, que dispensa funcionários para atendimento. O conceito chegou ao Brasil em 2018, especificamente em Vitória, no Espírito Santo – e foi a primeira da América Latina. No estabelecimento, o cliente faz a compra normalmente e paga via QR Code, pelo aplicativo da marca. No começo do ano, o Zaitt chegou a São Paulo também, na região do Itaim Bibi.

