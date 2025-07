Derrite e Watanabe miram contra ‘todes’

Grande arauto dos bons costumes e soldado na cruzada contra o pronome neutro em São Bernardo, o vereador Luiz Henrique Watanabe (PRTB) se reuniu ontem com o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite (Progressistas). O responsável pela Pasta estadual elogiou o parlamentar pela sua saga em prol dos princípios conservadores e afirmou que acompanha sua atuação no Legislativo à distância. A reunião evidenciou a sintonia entre as agendas políticas de ambos e serviu para mostrar que se um dia o pronome neutro tentar se infiltrar na tradicional família brasileira, o vereador já tem o número do secretário para discagem rápida.

BASTIDORES

Em Brasília

O deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT-foto) esteve terça e quarta-feira em Brasília em busca de investimentos e soluções para o Grande ABC. A agenda incluiu debates sobre obras do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) em andamento na região, crédito de carbono, medidas para preservação de florestas e impactos do tarifaço dos Estados Unidos aos produtos brasileiros. “Estou no Palácio do Planalto fazendo meu papel de deputado estadual, que é lutar pelo povo paulista”, pontuou.

Enquadro

O vereador de Diadema Angelo Paulino da Silva, o Cabo Angelo (MDB), durante fiscalização de espaços públicos na região central, por alguns instantes esqueceu que era parlamentar e trouxe à tona seu instinto policial. Durante vistoria a uma quadra de esportes na Rua Rui Barbosa, o emedebista flagrou um homem fumando maconha. De pronto fez o ‘enquadro’ e mandou o usuário circular. “Aí não. Na frente das crianças? Está maluco? Entra no seu carro e saí fora”, esbravejou. Evidentemente, o vereador não deu voz de prisão, tendo em vista que a posse de pequena quantidade da droga para uso pessoal não é crime. Entretanto, o parlamentar solicitou à GCM (Guarda Civil Municipal) aumento nas rondas naquela região.

Mudança

O ex-prefeito de Santo André e presidente estadual do PSDB, Paulo Serra, surpreendeu os seguidores mais atentos ao mudar a sua identificação em perfis nas redes sociais. Logo após o seu nome, o 45 era estampado, remetendo ao número adotado pelo partido, mas agora apresenta a sigla SP, de São Paulo. Há duas possibilidades para a mudança. A primeira, um reposicionamento de marca com foco nas eleições de 2026. Já a segunda, para atender pedido da Band, emissora de televisão com sede na Capital, que levará ao ar aos domingos o programa Cidade Forte, Brasil Forte, apresentado por Serra.

Conscientização

O vereador de São Caetano e líder de governo César Oliva (PSD) sugere a criação de uma campanha de conscientização sobre acessibilidade digital. A ação visa envolver empresas, órgãos públicos, desenvolvedores e a sociedade civil, incentivando a adoção de práticas acessíveis, como descrição de imagens, navegação por teclado, leitores de tela e contrastes adequados. “É fundamental garantir que todos os cidadãos, independentemente de limitações físicas, tenham acesso pleno à internet e aos serviços tecnológicos”, defende.

Brasil no G-20

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse ontem que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é um exemplo a ser seguido. “Lula nos dirige de forma exemplar, apresentando ao mundo (soluções sobre) como tirar a economia do mapa da fome”. O ex-prefeito de São Bernardo (2009 a 2016), que representa o Brasil em encontro do G-20 – grupo das maiores economias mundiais – na África do Sul, afirmou ainda que o Brasil tem uma “grande economia, porém, com muita injustiça”.