São Paulo abre duelo contra o Athletico-PR pelas oitavas da Copa do Brasil

O São Paulo disputa nesta quinta-feira (31), às 19h30, no MorumBis, a primeira batalha pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Invicto nas últimas quatro patidas, o Tricolor busca manter a boa fase e confirmar o favoritismo em duelo contra o Athletico-PR, que neste ano disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.

O time do Morumbi também vem de vitórias na competição, já que eliminou o Naútico-PE na terceira fase, com dois triunfos por 2 a 1. Mesmo em momento positivo, a equipe comandada por Hernán Crespo seguirá com desfalques importantes, como os atacantes Lucas e Calleri, e o meia Oscar, todos lesionados.

Já o Furacão não contará com o atacante Luiz Fernando, o volante Raul e o lateral-esquerdo Esquivel. Em disputas de mata-mata, o time do Paraná leva vantagem com cinco classificações, contra apenas uma do Tricolor.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO FC

Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino; Maik (Cédric), Bobadilla (Pablo Maia), Marcos Antônio, Alisson (Rodriguinho) e Wendell (Enzo Díaz); Luciano (Gonzalo Tapia) e André Silva (Ferreira).

Técnico: Hernán Crespo.

ATHLETICO-PR

Santos; Belezi, Léo e Aguirre; Kauã Moraes, Felipinho, Giuliano, Patrick e Zapelli; Mendoza e Kevin Viveros.

Técnico: Odair Hellmann.

Juiz: Ramon Abatti Abel (SC).

Local: Estádio do MorumBis, na Capital, às 19h30 (Amazon Prime Video).