Duas das 10 atividades econômicas registraram demissões no trimestre até junho, afirma IBGE

Duas das dez atividades econômicas registraram demissões no segundo trimestre, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgados nesta quinta-feira, 31, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na passagem do primeiro trimestre para o segundo trimestre de 2025, houve geração de 1,8 milhão de vagas no mercado de trabalho. A população ocupada ficou em 102,316 milhões de pessoas no trimestre encerrado em junho de 2025.

Entre o primeiro e o segundo trimestre, houve redução na ocupação no setor da construção (-14 mil) e em alojamento e alimentação (-55 mil).

Já as contratações aconteceram na agricultura (126 mil); indústria geral (163 mil); comércio (258 mil); transporte, armazenagem e correio (123 mil); informação e comunicação (223 mil); administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (807 mil); outros serviços (101 mil) e serviços domésticos (60 mil).

Já em relação ao patamar de um ano antes, ou seja, o trimestre encerrado em junho de 2024, houve demissões em 4 dos 10 setores: agricultura (-202 mil); construção (-48 mil); alojamento e alimentação (-27 mil) e serviços domésticos (-90 mil).

Houve, por outro lado, admissões em indústria geral (615 mil): comércio (561 mil); transporte, armazenagem e correio (331 mil): informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (483 mil): administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços social (680 mil) e outros serviços (115 mil).